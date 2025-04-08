Литовские пограничники задержали человека, пытавшегося вывезти через границу церковный колокол

В середине марта на литовско-белорусской границе был задержан редкий церковный колокол весом 260 килограммов. Историческую реликвию перевозили в фургоне Mercedes Sprinter, принадлежащем гражданину Молдовы.

Ценный артефакт был обнаружен во время повседневной работы таможни и пограничной службы. Колокол был спрятан под мешками в грузовом отсеке автомобиля. Речь идет о раритете, который должен был быть отдельно задекларирован, однако в сопровождающих документах водитель указал, что не перевозит ничего подобного, сообщает литовский общественный вещатель LRT.

Гражданин Молдовы, перевозивший колокол, не смог предъявить ни одного документа, подтверждающего его происхождение или право собственности. В беседе с литовскими таможенными и пограничными чиновниками он заявил, что не имел ни малейшего понятия, что для перевозки церковного колокола через границу необходимы какие-либо документы.

В настоящее время есть подозрение, что колокол может быть частью разграбленного культурного наследия Украины и представляет собой охраняемый памятник. Колокол был изъят, а фургон задержан для дальнейшего расследования.

По информации LRT, дело может также содержать признаки нарушения международного санкционного режима, и в отношении водителя начато производство по факту нарушения таможенных правил. Параллельно в Литве проводится оценка стоимости колокола и попытка установить его происхождение.

По словам задержанного гражданина Молдовы, колокол якобы прибыл из российского города Подольск, а поручение на его транспортировку ему якобы дал лично патриарх Русской православной церкви Кирилл. Окончательным пунктом назначения должна была стать Молдова, а маршрут якобы пролегал через Литву и Беларусь исключительно транзитом.