Расследование вспышки инфекции E. coli в Латвии: что известно на данный момент?

Специалисты отмечают позитивные сдвиги в расследовании вспышки инфекции E. coli, но четких результатов пока не обещают, прозвучало во вторник на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам, сообщает агентство LETA.
Как рассказал директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), эпидемиолог Юрий Перевощиков, в ходе проведенного на данный момент эпидемиологического расследования вспышки инфекции E. coli установлено, что у большинства заболевших отсутствовали симптомы, тогда как у относительно небольшой части они проявились в тяжелой форме. За последнюю неделю SPKC не фиксирует эскалации ситуации.
Результаты первых 32 секвенированных образцов свидетельствуют о двух кластерах, то есть группах случаев заболевания. В первую группу входят 18 заболевших из 12 различных образовательных учреждений с единым серотипом. Во вторую группу входят шесть случаев в четырех учебных заведениях, пояснил Перевощиков.
В ходе расследования также выявлены случаи заболевания, не связанные с этими двумя группами. Кроме того, пять образцов оказались недостаточного качества. Расследование усложняется тем, что в двух учреждениях зарегистрированы заболевшие из обеих вышеупомянутых групп, отметил специалист.
Он признал, что необходимо провести исследование всех образцов. Также в настоящий момент не исключается возможность существования третьего кластера инфекции.
Предполагается, что первичное заражение могло произойти в период с 12 по 14 марта.
Как подтвердили представители SPKC и Продовольственно-ветеринарной службы (PVD), в настоящее время сотрудничество между учреждениями в рамках расследования осуществляется на высоком уровне.
Генеральный директор PVD Марис Балодис указал, что благодаря уже проведенным секвенированиям ситуация в расследовании стала более ясной. В целом уменьшается количество объектов для исследования, хотя по-прежнему остается много поставщиков и видов пищевой продукции. Поскольку уже известны два кластера заражения, круг продуктов, подлежащих проверке, сужается, и, возможно, будет легче выявить общий источник заражения, предположил он.
В настоящий момент установлены два генетических профиля бактерий, поэтому источник инфекции можно будет искать, к примеру, и в стадах животных, которые могли передать возбудителя через пищевые продукты. Однако в этом случае необходимо точно знать, где именно искать, подчеркнул представитель PVD.
Представители PVD и SPKC также отметили, что, судя по опыту Евросоюза, многие расследования вспышек инфекций заканчиваются безрезультатно. В то же время в отдельных случаях удается получить результаты, однако процесс может занять до полугода.
Государственный секретарь Министерства земледелия Гиртс Круминьш сообщил, что в настоящее время финансирования для продолжения расследования достаточно. Однако если вспышка инфекции затянется, потребуется запрашивать дополнительные средства для проведения проверок.
Перевощиков добавил, что полностью искоренить инфекции, вызываемые E. coli, невозможно, но можно следовать профилактическим рекомендациям, чтобы снизить риск заражения.
В свою очередь, руководитель SPKC Мартиньш Димантс указал, что общественность следует больше информировать о профилактических мерах против инфекции E. coli и других инфекционных заболеваний. Он отметил, что в публичном пространстве чаще звучит информация о статистике и количестве заболевших. Такой акцент следует сместить в сторону профилактики, подчеркнул он, призвав к проактивным действиям для снижения распространения болезни.
Он согласился с депутатами комиссии, что эта вспышка инфекции E. coli и ее распространение в очередной раз показали: в обществе в целом не хватает знаний по вопросам гигиены и здоровья.
Парламентский секретарь Министерства здравоохранения Даце Клявиня добавила, что в настоящий момент сдерживание вспышки инфекции E. coli определено как высший приоритет. Министерство участвует в мониторинге ситуации. Создана также оперативная группа управления.
Как уже сообщалось, в результате данной вспышки инфекции E. coli выявлено более 50 случаев заболевания, большинство из них - среди детей. Случаи зарегистрированы в различных районах Риги, а также в Лиепае, Елгаве, Ропажском, Кекавском, Саласпилсском, Адажском, Сигулдском, Цесисском и Южнокурземском краях.
В понедельник SPKC сообщил, что на данный момент анализ ситуации не указывает на дальнейшее распространение инфекции среди контактных лиц.
В настоящее время маловероятно, что заражение произошло вне образовательных учреждений, так как не зарегистрированы случаи заболевания среди тех, кто не посещал учебные заведения, отметили в центре, который продолжает эпидемиологическое расследование.
SPKC разъясняет, что в кишечнике всех людей и животных присутствуют бактерии под названием Escherichia coli (E. coli), или кишечная палочка. Они являются частью нормальной микрофлоры организма и в большинстве случаев безвредны. Однако существуют особые штаммы E. coli, способные вырабатывать токсины - ядовитые вещества, вызывающие тяжелые заболевания.
Эти штаммы называют STEC/VTEC (образующие шигатоксины или веротоксины E. coli). Они могут вызывать тяжелую, кровавую диарею, которая в отдельных случаях приводит к острой почечной недостаточности, требующей интенсивной терапии.
Основной резервуар этих штаммов - травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Возбудитель выделяется из организма животных или человека с фекалиями. Заражение может произойти при употреблении в пищу инфицированных продуктов, термически необработанной говядины, сырого молока, немытых или необработанных фруктов и овощей. Возможна также передача инфекции от человека к человеку.
SPKC напоминает, что пищевые продукты необходимо подвергать достаточной термической обработке, фрукты и овощи - тщательно промывать под проточной водой, особенно если они не будут термически обработаны перед употреблением. При появлении симптомов инфекции - спазматических болей в животе или кровавой диареи - следует немедленно обратиться к врачу.
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