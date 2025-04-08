Расследование вспышки инфекции E. coli в Латвии: что известно на данный момент?

Как подтвердили представители SPKC и Продовольственно-ветеринарной службы (PVD), в настоящее время сотрудничество между учреждениями в рамках расследования осуществляется на высоком уровне.

Генеральный директор PVD Марис Балодис указал, что благодаря уже проведенным секвенированиям ситуация в расследовании стала более ясной. В целом уменьшается количество объектов для исследования, хотя по-прежнему остается много поставщиков и видов пищевой продукции. Поскольку уже известны два кластера заражения, круг продуктов, подлежащих проверке, сужается, и, возможно, будет легче выявить общий источник заражения, предположил он.

В настоящий момент установлены два генетических профиля бактерий, поэтому источник инфекции можно будет искать, к примеру, и в стадах животных, которые могли передать возбудителя через пищевые продукты. Однако в этом случае необходимо точно знать, где именно искать, подчеркнул представитель PVD.

Представители PVD и SPKC также отметили, что, судя по опыту Евросоюза, многие расследования вспышек инфекций заканчиваются безрезультатно. В то же время в отдельных случаях удается получить результаты, однако процесс может занять до полугода.

Государственный секретарь Министерства земледелия Гиртс Круминьш сообщил, что в настоящее время финансирования для продолжения расследования достаточно. Однако если вспышка инфекции затянется, потребуется запрашивать дополнительные средства для проведения проверок.

Перевощиков добавил, что полностью искоренить инфекции, вызываемые E. coli, невозможно, но можно следовать профилактическим рекомендациям, чтобы снизить риск заражения.