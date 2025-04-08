Предлагают разрешить отказываться от русского языка и в средней школе

Предлагаемые поправки к закону об образовании предусматривают, что со следующего учебного года учащиеся, приступающие к получению общего или профессионального среднего образования в текущем или следующем учебном году, будут иметь возможность отказаться от изучения русского языка в качестве второго иностранного, если учебное заведение не может предоставить другой иностранный язык.

"Эти поправки являются продолжением уже принятых норм и создают единый подход во всей системе образования Латвии - мы укрепляем принцип, что вторым иностранным языком в образовании в Латвии является один из европейских языков, а не наследие бывшей империи", - заявила председатель Национального объединения, депутат Сейма Илзе Индриксоне.

Партия считает, что эти поправки продолжат уже начавшийся переход в системе образования - отказ от русского языка в качестве обязательного второго иностранного языка в общем и профессиональном среднем образовании. Поправки обяжут учебные заведения не позднее 1 сентября 2025 года предоставить возможность изучать другой иностранный язык - официальный язык Европейского союза или официальный язык государств-членов Европейского экономического пространства.