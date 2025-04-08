«Впоследствии мы поняли, что нам нужен совместный с партнерами оперативный штаб, который будет осуществлять оценку потребностей в оружии и технике, исходя из планирования операций. Этот вопрос особенно остро встал летом 2022 года, когда наши партнеры выразили сомнения в целесообразности тех или иных видов вооружений и боеприпасов для фронта», — рассказал бывший главком ВСУ.

Тогда, по его словам, и возникла идея создать на базе логистического центра оперативный штаб, который бы анализировал спланированные операции ВСУ и то, что для них необходимо по стандартам НАТО.

«Благодаря поддержке Великобритании эту идею удалось реализовать. И Висбаден получил новое дыхание. В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы», — написал Залужный.

По его словам, эта площадка стала отличным механизмом взаимодействия с партнерами по поводу будущих военных операций.

О чем писала NYT

В конце марта издание New York Times опубликовало большое расследование о том, что почти три года Киев и Вашингтон объединяло неафишируемое партнерство в разведке, стратегии, планировании и технологиях, о чем было известно только узкому кругу американских и союзных чиновников.