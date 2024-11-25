В моем подъезде - российский домофон. Что делать, если он сломается?

Подходя к входной двери наших подъездов и пользуясь домофоном, мы редко задумываемся о его происхождении. TVNET+ выяснил, что некоторые из этих устройств были произведены в России. Что это значит для жителей, и сколько будет стоить замена, если устройство выйдет из строя?