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В моем подъезде - российский домофон. Что делать, если он сломается?

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Домофон в Риге
Домофон в Риге Фото: Журналист RUS TVNET

Подходя к входной двери наших подъездов и пользуясь домофоном, мы редко задумываемся о его происхождении. TVNET+ выяснил, что некоторые из этих устройств были произведены в России. Что это значит для жителей, и сколько будет стоить замена, если устройство выйдет из строя?

Независимый технический специалист Юрий рассказал, чем потребителей привлекает российская техника. "Она антивандальная. По ней можно кирпичом ударить, и ничего ей не будет", - поделился Юрий, однако признал, что в плане дизайна российская продукция заметно уступает западной. Тем не менее, Юрий предпочитает не работать с техникой из РФ.

Заключение договора на обслуживание домофонов - частая практика у многих латвийских компаний, которые занимаются установкой этих устройств. Например, по схожей модели работает один из лидеров отрасли - фирма Meko, а также многие другие.

Однако, если жильцы дома примут решение заменить работающий, но старый российский домофон на более современную модель, то затраты на установку...

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