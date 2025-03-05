"Я переобулся": Трансформации латвийского блогера от Епты до Вейва

Рижский тиктокер Андрей Чернуцкий давно уже приобрел невероятную популярность в соцсетях. Молодого человека легко узнают не только на улицах нашего города, но и по всей Латвии. Ранее его ролики публиковались под именем Андрейка Епта, но сейчас он сменил его на Эндрю Вейв. TVNET+ рассказывает, как происходила эта транcформация.