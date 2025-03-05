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"Я переобулся": Трансформации латвийского блогера от Епты до Вейва

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Рижский тиктокер Андрей Чернуцкий давно уже приобрел невероятную популярность в соцсетях. Молодого человека легко узнают не только на улицах нашего города, но и по всей Латвии. Ранее его ролики публиковались под именем Андрейка Епта, но сейчас он сменил его на Эндрю Вейв. TVNET+ рассказывает, как происходила эта транcформация. 

Знакомство с TikTok и популярность

Андрея Чернуцкого смело можно назвать одним из самых популярных блогеров Латвии - на его аккаунт в Instagram подписаны 4,4 миллиона человек, а в TikTok - 3 миллиона.

Видео: Интервью Андрея в программе "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ" (2022)

До карьеры тиктокера Андрей работал в ресторане, а с началом пандемии перешел в курьеры. Съемки забавных роликов стали его постоянным хобби, которое постепенно превратилось в любимую работу. Чернуцкий стал невероятно популярен и узнаваем. Появились новые проекты, сотрудничество, TikTok-комьюнити Fam3 House, и постепенно карьера в ресторане, как и будни курьера, ушли в прошлое...

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