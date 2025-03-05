Рижский тиктокер Андрей Чернуцкий давно уже приобрел невероятную популярность в соцсетях. Молодого человека легко узнают не только на улицах нашего города, но и по всей Латвии. Ранее его ролики публиковались под именем Андрейка Епта, но сейчас он сменил его на Эндрю Вейв. TVNET+ рассказывает, как происходила эта транcформация.
Для абонентов
"Я переобулся": Трансформации латвийского блогера от Епты до Вейва
Знакомство с TikTok и популярность
Андрея Чернуцкого смело можно назвать одним из самых популярных блогеров Латвии - на его аккаунт в Instagram подписаны 4,4 миллиона человек, а в TikTok - 3 миллиона.
Видео: Интервью Андрея в программе "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ" (2022)