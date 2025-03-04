Латвийский блогер-миллионник и Томми Кэш сняли два ролика на улицах Таллинна

Чернуцкого по праву можно назвать одним из самых популярных блогеров Латвии - на его аккаунт в Instagram подписаны 4,4 миллиона человек, еще 3 миллиона человек следят за ним в TikTok.

В последнее время латвийский блогер расстилает красную дорожку перед известными людьми и предлагает пройтись по ней. Так он поступил и в Таллинне - по дорожке прошёлся Томми Кэш, который исполнил свой знаменитый танец. За сутки видео набрало 700 тысяч просмотров.

Также Чернуцкий и Томми Кэш записали вместе ещё одно видео, на котором латвийских блогер и эстонский исполнитель вместе выпили кофе. Всё это, конечно, сопровождалось песней эстонского исполнителя Espresso Macchiato.

В конце съёмок на площади Вабадузе Томми Кэш решил порадовать собравшихся вокруг мальчишек и подарил им рамку с надписью 2025 Eurovision Winner.

Напомним, Томми Кэш победил на Eesti Laul 2025 и представит Эстонию на "Евровидении". Латвию на конкурсе будет представлять группа Tautumeitas.

69-й песенный конкурс "Евровидение-2025" состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а финал намечен на 17 мая.

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