У Интарса Бусулиса умерла мама

"19 февраля мы похоронили маму на кладбище в Лубской волости, где она будет покоиться рядом со своими родителями. Все произошло по ее желанию. Можно сказать, что мама сама организовала свои похороны. Она также взяла на себя все расходы, связанные с прощанием, оплатила гроб, поминальный стол и даже одеяло, которое положили на гроб. Для нее это было очень важно. Да, моя мама была настоящей латышкой. Теперь она будет нас защищать оттуда - с края облака".