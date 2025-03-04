После полутора лет борьбы с раком скончалась Эрика Бусуле, мама латвийского исполнителя Интарса Бусулиса.
У Интарса Бусулиса умерла мама
В интервью журналу Kas Jauns? Бусулис рассказал, что похороны состоялись в феврале:
"19 февраля мы похоронили маму на кладбище в Лубской волости, где она будет покоиться рядом со своими родителями. Все произошло по ее желанию. Можно сказать, что мама сама организовала свои похороны. Она также взяла на себя все расходы, связанные с прощанием, оплатила гроб, поминальный стол и даже одеяло, которое положили на гроб. Для нее это было очень важно. Да, моя мама была настоящей латышкой. Теперь она будет нас защищать оттуда - с края облака".
Известно, что у мамы Интарса Бусулиса было онкологическое заболевание, что и стало причиной смерти. "Единственное утешение - это то, что теперь мамочка свободна, ей легче и боли больше нет", - делится ощущениями Интарс.
Полную версию интервью читайте в номере журнала Kas Jauns? от 4 марта.
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