Крис Норман в Риге отпразднует 50-летний юбилей своего мегахита

Крис Норман, тот самый неповторимый голос легендарной группы Smokie, отметит на сцене Xiaomi Arēna 50-летний юбилей мегахита If You Think You Know How to Love.

Крис Норман на сцене уже 56 лет. Тысячи концертов, миллионы поклонников по всему миру... Концерт в Риге - это дань уважения всем, кто был рядом на этом пути. В Риге Крис Норман представит специальную программу, включающую не только старые хиты, но и новые композиции. Концерт станет не только музыкальным событием, но и эмоциональным путешествием через десятилетия творчества артиста.

Звезда исполнит свои самые известные хиты, ставшие классикой мирового рока - Living Next Door to Alice, Midnight Lady, Needles and Pins, Mexican Girl, Oh Carol, I'll Meet You at Midnight, Don't Play Your Rock'N Roll to Me и другие всемирно известные композиции. Также Крис Норман познакомит своих поклонников с песнями из нового альбома Junction 55.

Хотя Норман полностью ушел из Smokie в 1986 году и занялся сольной карьерой, его дискография впечатляет: более 50 синглов и более 30 выпущенных альбомов (9 из них в составе Smokie и 25 сольных). По всему миру было продано более 30 миллионов пластинок, а артист до сих пор пишет музыку и продолжает концертную деятельность.

Концерт Криса Нормана - это не просто музыка, это встреча с эпохой. Его песни - это саундтрек к жизни для многих поколений.

Билеты доступны на bilesuserviss.lv

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