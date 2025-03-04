ТЕСТ С ПРИЗОМ Есть ли у вас риск развития диабета?

Сахарный диабет - одна из самых распространенных проблем со здоровьем в мире, и он может развиваться совершенно незаметно. Развитие этого заболевания тесно связано с образом жизни и наследственностью. Анализируя ваш образ жизни, семейный анамнез и привычки в плане здоровья, этот тест поможет узнать, подвержены ли вы повышенному риску развития диабета, и предоставит рекомендации по контролю уровня сахара.