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Alexandra Nekrasova
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ТЕСТ С ПРИЗОМ Есть ли у вас риск развития диабета?

Перевод: rus.tvnet.lv
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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Сахарный диабет - одна из самых распространенных проблем со здоровьем в мире, и он может развиваться совершенно незаметно. Развитие этого заболевания тесно связано с образом жизни и наследственностью. Анализируя ваш образ жизни, семейный анамнез и привычки в плане здоровья, этот тест поможет узнать, подвержены ли вы повышенному риску развития диабета, и предоставит рекомендации по контролю уровня сахара.

Пройдите тест, зарегистрируйте свой e-mail и принимайте участие в конкурсе до 16 марта.

17 марта мы узнаем имя победителя, который получит подарочную карту Apotheka на 50 евро. Удачи!

Фото статьи
Фото: Publicitātes attēls

Конкурс организован совместно с Apotheka.

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