ТЕСТ С ПРИЗОМ Есть ли у вас риск развития диабета?

Сахарный диабет - одна из самых распространенных проблем со здоровьем в мире, и он может развиваться совершенно незаметно. Развитие этого заболевания тесно связано с образом жизни и наследственностью. Анализируя ваш образ жизни, семейный анамнез и привычки в плане здоровья, этот тест поможет узнать, подвержены ли вы повышенному риску развития диабета, и предоставит рекомендации по контролю уровня сахара.
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