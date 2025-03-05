Чрезвычайной ситуации нет, но Центр неотложной медицинской помощи больницы принял уже 92 пациента, и больше мест нет.

Как отмечается в репортаже, если состояние пациента критическое, то его сразу принимают. По словам медиков, ожидание для остальных может растянуться от 40 минут до двух часов.

"Население стареет, помещения больше не становятся, а число пациентов растет. И болезни становятся более тяжелыми", - объясняет глава Центра неотложной медицинской помощи Роберт Фурманис.

Глава Службы неотложной медпомощи Лиене Ципуле и представитель Министерства здравоохранения считают, что сложилась ненормальная ситуация.

При этом, пока не будет построен новый корпус больницы, мест будет не хватать, отметила госсекретарь Минздрава Агнесе Валюлиене.

Даце Жентиня, член правления больницы по медицинским вопросам, видит выход в том, чтобы часть пациентов перенаправлять в другие больницы, например в Бауску, Елгаву и Юрмалу.

"Что может делать больница, так это вместе с Министерством здравоохранения найти способы сотрудничества за пределами Риги", - сообщила она.

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