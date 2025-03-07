Пт, 7.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи
Для абонентов

"Все воруют друг у друга идеи": Катерина Муц о бедах дизайнеров в Латвии

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Катерина Муц
Катерина Муц Фото: Instagram/ коллаж TVNET

"Мне очень нравится, когда я что-то делаю, и это отдается", - признается латвийский дизайнер женской и детской одежды Катерина Муц, которая стала новым гостей передачи TVNET+ "В чем фишка?". 

Своей фишкой Катерина Муц считает то, что каждое изделие создает как для себя. Но она удручена тем, что труд портных, дизайнеров и модельеров сейчас не достаточно ценится:

"До 1991 года Рига считалась маленьким Парижем. Это была реальная индустрия, где мода была на первом месте, и портные являлись элитной профессией. К большому сожалению, сейчас это очень тяжелый труд. Зачем платить больше, если я пойду в любой магазин и куплю эту вещь? Это говорит о том, что люди перестали ценить индивидуальность, индивидуальный стиль, эксклюзивность. И бегут, скорее всего, просто за трендами, которые им продают масс-маркеты".

Видео: Фрагмент интервью с Катериной Муц в передаче "В чем фишка?" 

Еще одна проблема в Латвии, которую она хотела бы акцентировать - это наличие в нашей стране дизайнеров, которые таковыми по факту не являются...

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти