"Все воруют друг у друга идеи": Катерина Муц о бедах дизайнеров в Латвии

Своей фишкой Катерина Муц считает то, что каждое изделие создает как для себя. Но она удручена тем, что труд портных, дизайнеров и модельеров сейчас не достаточно ценится:

"До 1991 года Рига считалась маленьким Парижем. Это была реальная индустрия, где мода была на первом месте, и портные являлись элитной профессией. К большому сожалению, сейчас это очень тяжелый труд. Зачем платить больше, если я пойду в любой магазин и куплю эту вещь? Это говорит о том, что люди перестали ценить индивидуальность, индивидуальный стиль, эксклюзивность. И бегут, скорее всего, просто за трендами, которые им продают масс-маркеты".