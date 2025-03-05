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Задержаны должностное лицо погранохраны и несколько представителей транспортных предприятий

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Здание Бюро внутренней безопасности МВД Латвии (IDB)
Здание Бюро внутренней безопасности МВД Латвии (IDB) Фото: iem.gov.lv

Бюро внутренней безопасности (IDB) в конце февраля задержало одного сотрудника Государственной пограничной службы и пятерых представителей транспортных и логистических компаний по подозрению в коррупционной деятельности в составе организованной группы, сообщили агентству LETA в IDB.

В рамках уголовного дела сотрудники IDB провели обыск в помещениях Государственной пограничной охраны при поддержке сотрудников уголовного розыска Государственной пограничной охраны.

Одновременно процессуальные действия проводились также на территории транспортно-логистического предприятия, нескольких объектах недвижимости и в транспортных средствах. В результате проведенных следственных действий обнаружены и изъяты предметы, которые могут иметь отношение к расследуемому уголовному преступлению.

Ко всем задержанным лицам применен статус лица, имеющего право на защиту. К одному сотруднику Государственной пограничной охраны и одному представителю транспортно-логистического предприятия применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дополнительная информация в интересах следствия не предоставляется.

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