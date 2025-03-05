ЭКСКЛЮЗИВ Дита Риетума: "Голливуд уже сейчас выражает интерес к Зилбалодису"

Кинокритик Дита Риетума была одной из тех счастливчиков, кто присутствовал в момент, когда анимационный фильм Гинта Зилбалодиса "Поток" получил первый в истории Латвии "Оскар". TVNET+ cвязался с Дитой, чтобы выяснить, что будет дальше, когда "Оскар" получен, и можем ли мы надеяться на следующий фильм Зилбалодиса, который снова сможет тронуть сердца миллионов.