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ЭКСКЛЮЗИВ Дита Риетума: "Голливуд уже сейчас выражает интерес к Зилбалодису"

Перевод: rus.tvnet.lv
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Дита Риетума и Гинтс Зилбалодис
Дита Риетума и Гинтс Зилбалодис Фото: Ieva Leiniša/LETA/REUTERS/Scanpix/TVNET kolāža

Кинокритик Дита Риетума была одной из тех счастливчиков, кто присутствовал в момент, когда анимационный фильм Гинта Зилбалодиса "Поток" получил первый в истории Латвии "Оскар". TVNET+ cвязался с Дитой, чтобы выяснить, что будет дальше, когда "Оскар" получен, и можем ли мы надеяться на следующий фильм Зилбалодиса, который снова сможет тронуть сердца миллионов.

По словам кинокритика, бюджеты Латвии и Америки невозможно сравнить - 3,5 миллиона у "Потока" и 170 миллионов у "Дикого робота", который был главным конкурентом Латвии.

"Я хочу отметить, что бюджет "Дикого робота" - это сумма, на которую ВСЯ киноиндустрия Латвии жила бы 30 лет! Так как наши масштабы сильно различаются, раз в полвека Гинту Зилбалодису удалось найти способ, как сказать, что деньги - не главное", - говорит Риетума.

По словам Диты Риетумы, Голливуд уже сейчас выражает интерес, и Гинту Зилбалодису поступает множество различных предложений. "Несмотря на бесчисленные предложения, сейчас он...

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