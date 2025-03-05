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Страны ЕС согласовали запуск автоматизированной системы пограничного контроля (1)

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Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза Фото: Edijs Pālens/LETA

Страны Европейского Союза в среду договорились о постепенном внедрении новой автоматизированной системы пограничного контроля для граждан третьих стран.

Так называемая Система въезда/выезда (Entry/Exit System, EES) заменит традиционные штампы в паспортах и будет автоматически фиксировать дату пересечения границы, а также случаи превышения разрешенного срока пребывания и отказы во въезде.

Запуск системы планировался на 10 ноября 2024 года, однако его пришлось отложить из-за технической неготовности ряда стран ЕС.

Какие опасения вызывает новая система? Главная проблема - возможные задержки на границе.

Введение биометрического контроля, включая сканирование лица и отпечатков пальцев, может привести к увеличению времени прохождения границы, особенно для путешественников, прибывающих в Европу поездами, паромами и самолетами.

Мэр Лондона Садик Хан ранее предупреждал, что нововведения могут вызвать хаос на терминале поездов Eurostar на вокзале Сент-Панкрас.

В первые три месяца после запуска EES начнет работать на половине пунктов пропуска. В течение полугода система должна охватить все пункты пересечения границы ЕС.

Полный запуск системы требует одобрения Европарламента.

После внедрения системы все граждане третьих стран, въезжающие в ЕС, будут обязаны предоставлять биометрические данные, включая фото лица и отпечатки пальцев.

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