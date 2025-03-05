"Это показывает, что диалог между США и Украиной немного наладился. Но в то же время очевидно, что Трамп вынудил Украину сесть за стол переговоров", - отметил эксперт.

Анджанc затруднился сказать, почему Трамп обошел стороной тему возможной приостановки военной поддержки Киеву.

"Возможно, это решение могут пересмотреть или оно еще не утверждено окончательно. Скорее всего, это был элемент давления на Украину", - предположил он.

Анджанc считает, что демократы выглядели растерянными, поскольку до сих пор не нашли сильного лидера.

"Они пытаются осмыслить произошедшее: были ли слишком слабы их кандидаты? Слишком ли поздно Байден отказался от участия в выборах? Или, возможно, партия ушла слишком далеко влево, проигнорировав проблему миграции, которая беспокоит даже часть демократов?" - задался вопросом эксперт.

В то же время он отметил, что демократы уже готовятся к следующим выборам, так как в ноябре 2025 года будет переизбран весь состав Палаты представителей и треть Сената.

"Обычно в таких случаях оппозиция берет реванш. Трамп понимает, что у него есть всего два года относительной свободы действий, а затем начнутся серьезные ограничения", - добавил Анджанc.

Ранее сообщалось, что во время визита в Вашингтон 28 февраля Зеленский был готов подписать соглашение о передаче США прав на добычу полезных ископаемых в Украине.