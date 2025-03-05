Выступление Дональда Трампа перед Конгрессом США практически повторило его инаугурационную речь от 20 января - оно было театральным и ориентированным на его сторонников. Об этом заявил директор Центра геополитических исследований и доцент Рижского университета Страдиня Марис Анджанc.
По словам эксперта, республиканцы встретили речь с энтузиазмом, в то время как демократы реагировали резко негативно: многие держали в руках плакаты с протестными лозунгами, а часть просто покинула зал заседаний.
Трамп в очередной раз обратился только к своей электоральной базе, и это, как отметил Анджанc, не стало сюрпризом.
"Те, кто надеялся, что после выборов Трамп изменится, ошибались. Он остался прежним, с теми же убеждениями", - сказал эксперт.
Большую часть выступления Трамп посвятил внутренней политике. Вопросы внешней политики он затронул лишь в конце, упомянув Гренландию, Ближний Восток, Афганистан, Украину и торговые тарифы.
В целом, по мнению Анджанcа, ничего нового в речи не прозвучало. Однако его риторика по внешнеполитическим вопросам была чуть мягче, чем в инаугурационной речи и предыдущих выступлениях.
Единственным новым моментом стало упоминание письма президента Украины Владимира Зеленского, в котором он якобы выразил готовность начать переговоры и немедленно подписать соглашение о полезных ископаемых.
Анджанc подчеркнул, что это письмо уже было обнародовано ранее, однако новость в том, что Трамп отнесся к нему положительно.
"Это показывает, что диалог между США и Украиной немного наладился. Но в то же время очевидно, что Трамп вынудил Украину сесть за стол переговоров", - отметил эксперт.
Анджанc затруднился сказать, почему Трамп обошел стороной тему возможной приостановки военной поддержки Киеву.
"Возможно, это решение могут пересмотреть или оно еще не утверждено окончательно. Скорее всего, это был элемент давления на Украину", - предположил он.
Анджанc считает, что демократы выглядели растерянными, поскольку до сих пор не нашли сильного лидера.
"Они пытаются осмыслить произошедшее: были ли слишком слабы их кандидаты? Слишком ли поздно Байден отказался от участия в выборах? Или, возможно, партия ушла слишком далеко влево, проигнорировав проблему миграции, которая беспокоит даже часть демократов?" - задался вопросом эксперт.
В то же время он отметил, что демократы уже готовятся к следующим выборам, так как в ноябре 2025 года будет переизбран весь состав Палаты представителей и треть Сената.
"Обычно в таких случаях оппозиция берет реванш. Трамп понимает, что у него есть всего два года относительной свободы действий, а затем начнутся серьезные ограничения", - добавил Анджанc.
Ранее сообщалось, что во время визита в Вашингтон 28 февраля Зеленский был готов подписать соглашение о передаче США прав на добычу полезных ископаемых в Украине.
Однако переговоры были сорваны после публичной ссоры в Овальном кабинете между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джеймсом Дэвидом Венсом.
Визит Зеленского в Белый дом был преждевременно завершен, а договор так и не был подписан.
В ночь на вторник неназванный чиновник Белого дома заявил, что военная помощь Украине приостановлена и пересматривается.
Сам Трамп не делал никаких заявлений на этот счет.
Позже во вторник Зеленский заявил, что стремится наладить отношения с Трампом и работать под его "твердой рукой", чтобы достичь долгосрочного мира в Украине.
Тем не менее, в своей речи перед Конгрессом Трамп подчеркнул, что Зеленский лично подтвердил ему готовность Киева к переговорам с Россией и к заключению соглашения с США по полезным ископаемым.
"Я получил важное письмо от президента Зеленского. В нем говорится, что Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить долгосрочный мир", - заявил Трамп.
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