После торжественной встречи команды "Потока" в Риге пустят дополнительные автобусы

🐈‍⬛ Šodien, 5. martā, pēc “Straumes” komandas sagaidīšanas pasākuma tiks organizēti papildu autobusi, kas nogādās rīdziniekus uz lielākajām pilsētas apkaimēm.



Autobusi stāvēs Raiņa bulvārī. Visus, kuri plāno mājup doties ar autobusu, aicinām uz to doties uzreiz pēc pasākuma… pic.twitter.com/QioNAlNuOh — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) March 5, 2025

Автобусы будут ждать пассажиров на бульваре Райниса.

Компания Rīgas satiksme призывает всех, кто планирует добираться домой на автобусе, воспользоваться транспортом сразу после окончания мероприятия.

Дополнительные рейсы будут направлены из центра города в Яунциемс, на Мангальсалу, в Даугавгриву, Золитуде, Зиепниеккалнс, Кенгарагс, Дрейлини, на Юглу и в Межапарк.

Ранее сообщалось, что в 23:00 на площади у памятника Свободы в Риге состоится торжественная встреча режиссера Гинта Зилбалодиса и команды мультфильма "Поток", вернувшихся с церемонии вручения престижной премии "Оскар".

Фильм "Поток" завоевал первую в истории Латвии премию "Оскар", победив в номинации "Лучший полнометражный анимационный фильм". Картина также была представлена в категории "Лучший иностранный фильм".

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