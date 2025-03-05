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После торжественной встречи команды "Потока" в Риге пустят дополнительные автобусы

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Кот из мультфильма "Поток" около Памятника Свободы
Кот из мультфильма "Поток" около Памятника Свободы Фото: Edijs Pālens/LETA

В среду вечером, после торжественной встречи команды анимационного фильма "Поток", получившего премию "Оскар", в Риге будут организованы дополнительные автобусные рейсы, которые доставят пассажиров в крупнейшие районы города, сообщили в компании Rīgas satiksme.

Автобусы будут ждать пассажиров на бульваре Райниса.

Компания Rīgas satiksme призывает всех, кто планирует добираться домой на автобусе, воспользоваться транспортом сразу после окончания мероприятия.

Дополнительные рейсы будут направлены из центра города в Яунциемс, на Мангальсалу, в Даугавгриву, Золитуде, Зиепниеккалнс, Кенгарагс, Дрейлини, на Юглу и в Межапарк.

Ранее сообщалось, что в 23:00 на площади у памятника Свободы в Риге состоится торжественная встреча режиссера Гинта Зилбалодиса и команды мультфильма "Поток", вернувшихся с церемонии вручения престижной премии "Оскар".

Фильм "Поток" завоевал первую в истории Латвии премию "Оскар", победив в номинации "Лучший полнометражный анимационный фильм". Картина также была представлена в категории "Лучший иностранный фильм".

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