KNAB требует большей прозрачности в расходах политических партий

Изменения коснутся отчетности, которую партии обязаны предоставлять в KNAB и публиковать для широкой общественности.

KNAB подготовило аналитический отчет, в котором изучило модель финансирования политических партий и оценило существующую систему отчетности за использование государственных субсидий. Документ направлен на межведомственное согласование.

В бюро напомнили, что система госфинансирования партий в Латвии неоднократно модернизировалась. Последние изменения вступили в силу 1 января 2020 года - с этого момента размер финансирования стал привязан к минимальной заработной плате и увеличивается ежегодно.

Чтобы оценить эффективность действующей модели, KNAB провело детальный анализ финансовых отчетов партий за 2018–2023 годы, когда в стране состоялось шесть избирательных кампаний.

При этом учитывались разные показатели, в том числе: изменения в объемах частных пожертвований, динамика численности партийных членов и уровень политической активности и доверия общества к партиям.

С 2018 года государственное финансирование партий увеличилось в 12 раз. В то же время сумма частных пожертвований снизилась в 9 раз.