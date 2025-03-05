Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) считает необходимым внести изменения в законодательство, чтобы усилить контроль над использованием бюджетных средств, выделяемых политическим партиям. Об этом сообщили в KNAB.
KNAB требует большей прозрачности в расходах политических партий
Изменения коснутся отчетности, которую партии обязаны предоставлять в KNAB и публиковать для широкой общественности.
KNAB подготовило аналитический отчет, в котором изучило модель финансирования политических партий и оценило существующую систему отчетности за использование государственных субсидий. Документ направлен на межведомственное согласование.
В бюро напомнили, что система госфинансирования партий в Латвии неоднократно модернизировалась. Последние изменения вступили в силу 1 января 2020 года - с этого момента размер финансирования стал привязан к минимальной заработной плате и увеличивается ежегодно.
Чтобы оценить эффективность действующей модели, KNAB провело детальный анализ финансовых отчетов партий за 2018–2023 годы, когда в стране состоялось шесть избирательных кампаний.
При этом учитывались разные показатели, в том числе: изменения в объемах частных пожертвований, динамика численности партийных членов и уровень политической активности и доверия общества к партиям.
С 2018 года государственное финансирование партий увеличилось в 12 раз. В то же время сумма частных пожертвований снизилась в 9 раз.
По мнению KNAB, по мере увеличения объема бюджетных средств важно усилить контроль за их расходованием, ввести более жесткие ограничения и обеспечить максимальную прозрачность.
Анализ KNAB показал, что для не менее 10 партий государственное финансирование является основным источником покрытия административных расходов. При этом Латвия выделяет партиям больше средств, чем другие страны Балтии.
Большая часть денег идет на предвыборную агитацию, зарплаты сотрудников, аренду помещений и сопутствующие расходы. Меньше всего средств тратится на привлечение новых членов и молодежи.
В KNAB считают, что госфинансирование должно активнее использоваться для повышения доверия общества к государственным институтам и вовлечения граждан в политические процессы.
Бюро отмечает, что общество имеет ограниченный доступ к детальной информации о том, как партии тратят бюджетные деньги. Поэтому KNAB призывает политические организации открыто информировать избирателей о расходах, реализованных мероприятиях и достигнутых результатах.
В то же время бюро не видит необходимости пересматривать основную модель госфинансирования, привязанную к результатам выборов в Сейм и предусматривающую дополнительные выплаты за голоса, полученные на муниципальных выборах.
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