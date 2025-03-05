В ответ на введенные Соединенными Штатами повышенные таможенные пошлины Мексика, если потребуется, будет искать альтернативных торговых партнеров. Об этом в среду заявила президент страны Клаудия Шейнбаум.
Мексика предупредила США о возможном поиске новых торговых партнеров
Выступая на пресс-конференции, Шейнбаум отметила, что страна стоит перед важными решениями, которые повлияют на ее будущее. Если переговоры с Вашингтоном не приведут к результату, Мексика начнет налаживать связи с другими странами.
С вторника вступили в силу новые таможенные тарифы:
- 25% на импорт товаров из Мексики и Канады,
- 20% на продукцию из Китая.
Трамп объявил о введении этих тарифов еще в начале февраля, но затем отложил их на месяц. Он обвинил Мексику и Канаду в том, что они не справляются с потоком нелегальных мигрантов и наркотрафиком в США.
Президент Шейнбаум заявила, что правительство ответит на новые тарифы, а также призвала своих сторонников собраться в воскресенье на главной площади Мехико, где она представит детальный план ответных шагов.
При этом она подчеркнула, что предпочитает урегулировать ситуацию через переговоры. В четверг у нее запланирован телефонный разговор с Трампом, в ходе которого она надеется обсудить введенные пошлины.
"Двери для диалога всегда должны оставаться открытыми", - добавила Шейнбаум.
На прошлой неделе правительство Шейнбаум подтвердило готовность сотрудничать с Вашингтоном в борьбе с наркотрафиком.
В рамках этого сотрудничества Мексика уже выдала США нескольких подозреваемых в наркоторговле, включая известных наркобаронов.
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