Работающая в Норвегии Мелита решила вернуться в Латвию. Она быстро нашла работу и отправилась проходить обязательную проверку здоровья (ОПЗ) в филиал MFD Veselības centrs. В учреждении Мелита пережила неприятный сюрприз, сообщает передача Bez tabu телеканала TV3.
Она очно записалась на вечер следующего дня - 19:20. Работники рассказала, что центр здоровья в Ильгюциемсе работает до 20:00, однако Мелита переспросила, будет ли ее так поздно ждать специалист. Сотрудница подтвердила ей, что запись к врачу будет гарантирована.
Незадолго до визита Мелита получала звонок с неизвестного номера. Оказалось, что звонила сотрудница центра.
"Я была буквально в двух минутах, мне сказали, что врачи ушли, что я якобы опоздала. Но они звонили за 10 минут до времени, на которое я была записана. Я была так зла.
Что за коммуникация между сотрудниками в этом центре, если врачи могут игнорировать запись и просто уходить?" - сказала передаче Мелита.
Представители MFD Veselības grupa указали передаче, что вопрос был проанализирован, обсужден с клиенткой, были приняты корректирующие меры.
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