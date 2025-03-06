Чт, 6.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

"Можно игнорировать запись и уходить?" Реэмигрантка неприятно удивлена действиями врача (1)

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото статьи
Фото: Kadrs no "Bez tabu" video

Работающая в Норвегии Мелита решила вернуться в Латвию. Она быстро нашла работу и отправилась проходить обязательную проверку здоровья (ОПЗ) в филиал MFD Veselības centrs. В учреждении Мелита пережила неприятный сюрприз, сообщает передача Bez tabu телеканала TV3.

Она очно записалась на вечер следующего дня - 19:20. Работники рассказала, что центр здоровья в Ильгюциемсе работает до 20:00, однако Мелита переспросила, будет ли ее так поздно ждать специалист. Сотрудница подтвердила ей, что запись к врачу будет гарантирована.

Незадолго до визита Мелита получала звонок с неизвестного номера. Оказалось, что звонила сотрудница центра.

"Я была буквально в двух минутах, мне сказали, что врачи ушли, что я якобы опоздала. Но они звонили за 10 минут до времени, на которое я была записана. Я была так зла.

Что за коммуникация между сотрудниками в этом центре, если врачи могут игнорировать запись и просто уходить?" - сказала передаче Мелита.

Представители MFD Veselības grupa указали передаче, что вопрос был проанализирован, обсужден с клиенткой, были приняты корректирующие меры.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх