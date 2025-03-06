Передача: Детей после аварии отпустили домой без медицинского осмотра

Ребенок пояснил, что водитель автобуса просто спросил, как пассажиры - четверо детей - себя чувствуют, после чего приняла за заполнение документов. Другая попавшая в аварию девочка жаловалась матери на боль и ушибы, однако никто не выразил интереса к ее состоянию здоровья.

По словам зрительницы передачи, единственная структура, которая отреагировала на произошедшее, была Государственная полиция, однако они сконцентрировались на аварии, а не на пассажирах. Детей в автобусе предоставили самим себе и отправили домой, возможно, в состоянии шока.

Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) пояснила, что бригада прибыла на место происшествия в течение 6-7 минут после вызова. Эксперт первой помощи NMPD Микелис Пукитис пояснил: "В данном случае водитель бригады оценил, что детям не требовалась неотложная помощь".

Однако, вернувшись домой, один из детей обнаружил, что помимо ушиба подбородка у него также есть повреждения колена и руки. Мать отвезла ребенка в больницу, где у него были обнаружены травмы. На самом деле, такие травмы, как сотрясения мозга или повреждения внутренних органов, могут ощущаться не сразу.

Микелис Пукитис отмечает: "По сути, уже существует механизм травмы, который может указать нам на то, что что-то может быть. Если у нас есть травма, например, ограниченная подвижность, очень сильная боль или видимая деформация, то мы можем начать думать, что это перелом. В этих случаях необходимо присутствие медицинского работника для проведения дальнейшего обследования".

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