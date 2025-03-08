Трамп 2.0: Что ожидает Африку и Латинскую Америку

В этой книге я рассматриваю невероятный послевоенный подъем доллара и его нынешнюю силу, которая позволяет сделать выводы о будущем глобальных финансов. В ближайшей перспективе спланированный хаос выглядит неизбежным. Но если влияние сильного на сегодня доллара остается неясным, то последствия решений Трампа (особенно его отказ от обязательств США по оказанию помощи зарубежным странам) проявляются мгновенно, и они очень серьезны: зависящие от помощи страны уже ощутили проблемы.

Африке нанесен особенно сильный удар. Первой мишенью "царя" Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска стало Агентство США по международному развитию (USAID), которое с начала 1960-х является краеугольным камнем американской системы помощи зарубежным странам. Будучи одним из крупнейших спонсоров глобальных инициатив в сфере здравоохранения (противомалярийные препараты, лечение СПИДа и так далее), агентство USAID играло незаменимую роль в улучшении здоровья населения в развивающемся мире.

Хотя программы USAID не были лишены недостатков, бюджет агентства в размере $40 млрд (менее 1% федеральных расходов) обеспечивал экономичный способ помощи беднякам мира и продвижения интересов США.

Резкое и неожиданное прекращение финансирования больниц и проектов помощи - это не только жестоко и безрассудно, но и подрывает авторитет Америки, особенно в странах Африки.