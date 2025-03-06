В Латвии и Чехии были проведены обыски в рамках расследования европейскими правоохранительными органами предполагаемой схемы мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС) на сумму 14 миллионов евро, связанной с импортом подержанных мобильных телефонов из США и ряда стран за пределами Евросоюза.
Трое граждан Латвии будут выданы Чехии в связи с делом о крупном мошенничестве
Европейская прокуратура (EPPO) сообщила, что по итогам обысков в Чехии и Латвии были задержаны пять человек, из них трое - в Латвии. Идет процесс экстрадиции трех граждан Латвии в Чехию, проинформировала EPPO, добавив, что один человек был задержан в Чехии.
Власти считают, что подозреваемые мошенническим образом применяли пониженную ставку НДС к мобильным телефонам, импортируемым из США и других стран, не входящих в ЕС, ложно утверждая, что эти устройства произведены в ЕС, и таким образом незаконно пользовались схемой распределения прибыли по НДС, которая предусматривает налоговые льготы только для товаров, ранее уже продававшихся на территории блока.
Согласно законодательству ЕС, ритейлеры могут применять схему распределения прибыли при продаже подержанных товаров, купленных у частных лиц в ЕС или у продавцов, которые уже полностью уплатили НДС. В таких случаях при перепродаже платится НДС только с маржи прибыли - разницы между ценой покупки и ценой перепродажи, - а не с полной цены товара.
Следователи подозревают, что обвиняемые действовали по этой схеме незаконно и получали конкурентное преимущество, поскольку могли продавать телефоны по более низким ценам, чем конкуренты, которые работали законным образом.
В ходе обысков в Латвии и Чехии власти изъяли активы на сумму около 2,5 млн евро. Среди них - роскошные дома, автомобили, мотоциклы, драгоценные камни, дизайнерские сумочки и часы, говорится в сообщении EPPO. Чиновники также заморозили банковские счета подозреваемых и изъяли ключевые документы и цифровые данные.
Пятерым подозреваемым были предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве. Если их признают виновными, то по чешским законам они могут быть приговорены к тюремному заключению на срок от пяти до десяти лет.
Доказательства по этому делу были собраны в нескольких странах, включая Австрию, Чехию, Францию, Германию, Италию, Латвию и Словакию.
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