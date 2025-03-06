Трое граждан Латвии будут выданы Чехии в связи с делом о крупном мошенничестве

Европейская прокуратура (EPPO) сообщила, что по итогам обысков в Чехии и Латвии были задержаны пять человек, из них трое - в Латвии. Идет процесс экстрадиции трех граждан Латвии в Чехию, проинформировала EPPO, добавив, что один человек был задержан в Чехии.

Власти считают, что подозреваемые мошенническим образом применяли пониженную ставку НДС к мобильным телефонам, импортируемым из США и других стран, не входящих в ЕС, ложно утверждая, что эти устройства произведены в ЕС, и таким образом незаконно пользовались схемой распределения прибыли по НДС, которая предусматривает налоговые льготы только для товаров, ранее уже продававшихся на территории блока.

Согласно законодательству ЕС, ритейлеры могут применять схему распределения прибыли при продаже подержанных товаров, купленных у частных лиц в ЕС или у продавцов, которые уже полностью уплатили НДС. В таких случаях при перепродаже платится НДС только с маржи прибыли - разницы между ценой покупки и ценой перепродажи, - а не с полной цены товара.