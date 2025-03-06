Все признаки указывают на то, что Украину предают, Латвия должна готовиться к войне, заявил руководитель ассоциации "Североевропейский политический центр", экс-глава Минобороны Артис Пабрикс в четверг, 6 марта, на открытии конференции "Обеспечение функционирования города в условиях войны" в Юрмале.
Пабрикс: Выглядит так, что Украину предали
Пабрикс отметил, что пока сложно судить, как события вокруг Украины будут развиваться дальше, но происходящее сейчас означает, что угроза на границах Латвии и других восточных границах Европы будет продолжать расти.
Он заверил, что не пытается сгущать краски: задача Латвии сейчас - подготовиться к кризисам и войне.
"Чем лучше мы подготовлены, тем меньше вероятность того, что мы вступим в войну. Чем лучше мы подготовлены, тем больше вероятность того, что мы переживем эти испытания живыми и здоровыми", - сказал Пабрикс, отметив, что именно это и является причиной проведения данной конференции.
Он пожелал Украине, чтобы война закончилась справедливым миром, потому что сейчас Киеву навязывается несправедливый мир.
Как ранее сообщалось, 6 марта в гостинице Hotel Jūrmala Spa состоялась конференция "Обеспечение функционирования города в условиях войны" с участием украинских экспертов. Цель конференции - разработать рекомендации и руководящие принципы для Латвии по укреплению устойчивости общества, опираясь на опыт Украины.
Старший эксперт Североевропейского политического центра Байба Блёдниеце отметила, что конференция организована для того, чтобы Латвия могла перенять опыт Украины и повысить свою устойчивость в кризисных ситуациях.
Она подчеркнула, что реальная устойчивость к кризисам обеспечивается на уровне общества. Только когда каждый знает не только то, что ему делать в случае начала войны, но также и то, что будут делать другие и чего другие ждут от него, формируется устойчивость.
Главная тема этой конференции - непрерывность городской инфраструктуры и общественных услуг в военное время. Представители украинских городов Харькова, Херсона и Мариуполя поделились своим опытом.
По словам Блёдниеце, эти города пережили все этапы войны, и их опыт очень ценен для латвийских муниципалитетов при подготовке к кризисам.
Советник министра обороны Украины и заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что, не считая вооруженных сил и военнослужащих, все остальное пошло совершенно иначе, чем ожидалось. "Все, к чему мы готовились, на 100% было по-другому", - признался Тимошенко.
Он отметил, что самым главным, что позволило пережить начало войны, было единство, которое существовало и до войны.
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