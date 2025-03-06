Пабрикс: Выглядит так, что Украину предали

Пабрикс отметил, что пока сложно судить, как события вокруг Украины будут развиваться дальше, но происходящее сейчас означает, что угроза на границах Латвии и других восточных границах Европы будет продолжать расти.

Он заверил, что не пытается сгущать краски: задача Латвии сейчас - подготовиться к кризисам и войне.

"Чем лучше мы подготовлены, тем меньше вероятность того, что мы вступим в войну. Чем лучше мы подготовлены, тем больше вероятность того, что мы переживем эти испытания живыми и здоровыми", - сказал Пабрикс, отметив, что именно это и является причиной проведения данной конференции.

Он пожелал Украине, чтобы война закончилась справедливым миром, потому что сейчас Киеву навязывается несправедливый мир.

Как ранее сообщалось, 6 марта в гостинице Hotel Jūrmala Spa состоялась конференция "Обеспечение функционирования города в условиях войны" с участием украинских экспертов. Цель конференции - разработать рекомендации и руководящие принципы для Латвии по укреплению устойчивости общества, опираясь на опыт Украины.