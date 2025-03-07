Весь поддерживающий Украину западный мир был потрясен итогом состоявшейся 28 февраля встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским: Трамп не только унизил Зеленского в разговоре, но и, по сути, выгнал его из Белого дома. Конечно, это вызвало радостные ликования в Кремле.
Видео ⟩ За занавесом: в Кремле ожидают нового Ялтинского соглашения
"Бывших клоунов не бывает"; "актера схватили за шиворот и выкинули из Белого дома"; "Зеленский выглядел неудачником"; "Зеленский непригоден для роли главы государства, он кровожадный убийца" - таким образом русские пропагандисты преподнесли события прошлой пятницы в США. Корреспондент телеканала "Россия 1" в США, рассказывая об отъезде Зеленского из Белого дома, съязвил, что автомобиль президента Украины якобы напоминал катафалк и весь визит Зеленского был траурным маршем для Украины.
Новая Ялта
Ведущий большого воскресного вечернего обзора новостей, одиозный пропагандист Дмитрий Киселев заявил, что после встречи Трампа и Зеленского ясно одно: судьбу мира решают Россия, США и Китай, поскольку Евросоюз перестал быть серьезной политической силой. Пока еще нового Ялтинского соглашения нет, но к нему все идет, заявил Киселев.
Видео: Здесь и далее - отрывки из российских пропагандистских программ
Стоит напомнить, что Ялтинская конференция состоялась в феврале 1945 года и в ней приняли участие лидеры трех великих держав: премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Делано Рузвельт и диктатор Советского Союза Иосиф Сталин. В ходе Ялтинской конференции была достигнута договоренность о разделении Германии и Берлина на четыре зоны оккупации, а также решена судьба Польши и стран Балтии.
Сценарий новой Ялты - это то, чего хочет Путин, и, похоже, аналогично и и желание нынешнего президента США - бывшей цитадели свободы и демократии. Новая Ялта означает мир, в котором правят не международные правовые нормы, а сильнейший. В новом мире значение имеют только сверхдержавы, а остальные страны - не суверенные субъекты, а лишь "зоны интересов и влияния" сверхдержав. Таков идеальный мир Путина и Трампа.
Пропагандист Владимир Соловьев радостно заявил, что с нынешним американским лидером легко заключать сделки, так как ему, как и России, небезразличны только национальные интересы своей страны. А державам о национальных интересах легко договориться, особенно, если под ногами не мешаются какие-то там международные нормы.
Между тем, остальной западный мир с обоснованной озабоченностью смотрит на такой "ялтинский" мир. "Если договоренности Трампа и Путина осуществятся, это не только подорвет суверенитет Украины, но и создаст опасный прецедент, доказывающий, что авторитарные режимы с помощью агрессии могут получить стратегические выгоды. Это возымело бы эффект за пределами Восточной Европы, поощрив другие глобальные державы на экспансионные амбиции, например, Китай в отношении Тайваня", - пишет аналитический центр "Modern Diplomacy".
По мнению его аналитиков, если западные демократии не предпримут решительных действий, международный порядок может смениться на такой, в котором авторитарные государства диктуют условия глобальной безопасности. "Судьба Украины сегодня отражает судьбу послевоенной Восточной Европы, находившейся между конфликтующими сферами влияния. Снижение авторитета НАТО отразит начало времен Холодной войны, когда раскол между союзниками сделал самые маленькие страны уязвимыми по отношению к внешнему доминированию. Последствия повторения ялтинских ошибок могут стать катастрофическими для глобальной стабильности. Этот момент требует принципиальной дипломатии, стратегической дальновидности и неукоснительного намерения отстаивать демократические ценности в условиях авторитарного вмешательства. Только извлекая уроки из истории, Канада и Европа могут избежать ошибок прошлого и сформировать будущее, в котором безопасность и суверенитет защищаются для будущих поколений", - пишет "Modern Diplomacy".
В свою очередь, "New York Times" отмечает: "Путин хочет ничего иного, как передела мира, как это сделал Иосиф Сталин, достигнувший соглашения с Франклином Д. Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем в Ялте в феврале 1945 года. Путин давно хотел разрезать земной шар. Наконец Трамп вручил ему нож".
Издание также отмечает, что Путин считает заключенное главами трех государств Ялтинское соглашение, по которому Советскому Союзу достались три страны Балтии, а также часть Польши и Румынии, а впоследствии - и господство над шестью странами Восточной и Центральной Европы и частью Германии, "единственной легитимной рамкой для европейских границ и безопасности". В феврале, когда Россия отметила 80-летие соглашения и собиралась сесть за стол с администрацией Трампа, Лавров и официальные российские историки повторили это послание".
Между тем, писатель и историк Фрэнсис Фукуяма пишет, что "США договорились со злом".
"Ошибки" Зеленского
Все пропагандисты сочли необходимым перечислить "ошибки" Зеленского, которые тот допустил на встрече с Трампом. Подробно обсуждался "неподобающий" внешний вид президента Украины, а именно то, что он не был одет в костюм. На российском телевидении был показан фрагмент из программы крайне правого телеканала США "Real Voice of America", в котором журналист Брайан Гленн задает Зеленскому вопрос, почему он не одет в костюм и не является ли это проявлением неуважения к президенту США.
Стоит добавить, что представитель американского штата Джорджия Марджори Тейлор Грин выразила в соцсети "Х" поддержку журналисту: "Я очень горжусь @brianglenntv за то, что он отметил неуважение Зеленского к Америке: тот не может надеть костюм даже в Овальный кабинет, когда приходит просить милостыню у нашего президента".
Наряду с этим, по мнению пропагандистов, "ошибкой" Зеленского стало и то, что он не воспользовался услугами переводчика. Кроме того, Зеленский не с должным уважением отнесся к Трампу. Путин также высказался о том, что Зеленский стал "токсичной фигурой", которая служит деградирующим фактором в украинском государстве. Путин утверждал, что принятые Зеленским решения на поле боя основываются не на военных, а на политических соображениях, в связи с чем он подвергает свою армию катастрофическим потерям.
Обслуживающая Путина идеологическая свита продолжила риторику вождя, заявив, что Зеленский - кровожадный убийца, палач украинского народа и паталогический лжец. То есть, вся история Зеленского о зверствах русских в Буче - тоже ложь.
Скандальная пропагандистка Маргарита Симоньян рассказала, что Трамп олицетворяет "старую добрую Америку", где американцы живут в маленьких белых домиках с небольшим садиком и ходят в церковь по воскресеньям, а дома на почетном месте у них лежит Библия.
Между тем, украинский писатель Андрей Курков в комментарии "The Guardian" отметил: "Зеленский был храбрым, но теперь мы просители. Трамп и Кремль ясно дали понять, что участие Украины в переговорах между США и Россией не является необходимым или желательным. Как и многое другое, провозглашенный Байденом принцип "Ничего об Украине без Украины" отвергнут. Зеленского вызвали в Белый дом, чтобы он подписал договор, а не разговаривать. У Трампа есть свой подход. Он превратил Украину из субъекта в объект, и после этого унижения некоторые украинцы уверены, что добыча редкоземельных элементов на условиях Трампа сделает нашу страну "колонией" США. Однако многие украинцы предпочли бы жить в колонии США, чем в российской, если уж выбирать".
Европа не учитывается
Пропагандисты, все время выступавшие в своих высказываниях резко против европейских демократий, обвиняя их в разжигании войны, теперь полностью маргинализируют Европу. А именно, кремлевские "политологи" проповедуют, что Европа списана, она перестала быть серьезным игроком на международной арене. Значение имеют только Россия, Китай и США.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже заявил, что никаких европейских миротворцев в Украине никогда не будет, это пустая болтовня. Снова прозвучала старая песня о том, что необходимо устранить причину конфликта и реализовать "цели специальной военной операции" - добиться демилитаризации и денацификации Украины. То есть россияне не отступили от своей установки, что Украина может существовать только как страна-спутник России с марионеточным режимом Кремля, каким он был при бывшем президенте Украины Викторе Януковиче.
Судя по всему, русские уже считают себя победителями, они уверены, что мирный договор будет соответствовать пожеланиям Кремля. Пропагандисты рассказали, что военной мощи Европы недостаточно как в военном плане, так и в плане человеческих ресурсов.
Киселев рассуждал, что британская армия может поместиться на стадионе "Уэмбли" и еще останется место для французов. Другие пропагандисты, между тем, радостно отмечали, что Европа расколота, а потому ее роль как важного международного игрока минимальна.
К сожалению, неблагоприятна для Европы и позиция Трампа, который в контексте своих новых торговых тарифов заявил, что Евросоюз был создан для уничтожения Америки, что в лучшем случае является незнанием истории, а в худшем - осознанной ложью.
Дальнейший ход событий трудно предсказать, однако Кремль уже ощущает вкус победы. Как заявил изданию "New York Times" некто из анонимных источников, один из вариантов - приостановка или отмена военной помощи США Украине, в том числе новейших поставок боеприпасов и экипировки, подтвержденных и оплаченных еще при администрации Джо Байдена.
В свою очередь, источники телеканала CNN сообщают, что идет подготовка ко второму раунду переговоров России и США. Первый состоялся 18 февраля в Эр-Рияде. "Для опытных дипломатических наблюдателей яростная расправа президента США Дональда Трампа с [президентом Украины] Владимиром Зеленским в Овальном кабинете была спланированным политическим ограблением: администрацией Трампа были установлены ловушки, чтобы дискредитировать украинского лидера и ликвидировать его как препятствие всему тому, что произойдет дальше", - говорится в публикации CNN.
"Вне зависимости от того, было или не было это заранее организовано, Москва, которая отреагировала на спор в Белом доме с нескрываемым удовлетворением, теперь ожидает продолжения в ближайшие недели и даже ускорения переговоров, целью которых является восстановление отношений между США и Россией", - отмечает CNN.
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2025
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