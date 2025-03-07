Стоит добавить, что представитель американского штата Джорджия Марджори Тейлор Грин выразила в соцсети "Х" поддержку журналисту: "Я очень горжусь @brianglenntv за то, что он отметил неуважение Зеленского к Америке: тот не может надеть костюм даже в Овальный кабинет, когда приходит просить милостыню у нашего президента".

Наряду с этим, по мнению пропагандистов, "ошибкой" Зеленского стало и то, что он не воспользовался услугами переводчика. Кроме того, Зеленский не с должным уважением отнесся к Трампу. Путин также высказался о том, что Зеленский стал "токсичной фигурой", которая служит деградирующим фактором в украинском государстве. Путин утверждал, что принятые Зеленским решения на поле боя основываются не на военных, а на политических соображениях, в связи с чем он подвергает свою армию катастрофическим потерям.

Обслуживающая Путина идеологическая свита продолжила риторику вождя, заявив, что Зеленский - кровожадный убийца, палач украинского народа и паталогический лжец. То есть, вся история Зеленского о зверствах русских в Буче - тоже ложь.

Скандальная пропагандистка Маргарита Симоньян рассказала, что Трамп олицетворяет "старую добрую Америку", где американцы живут в маленьких белых домиках с небольшим садиком и ходят в церковь по воскресеньям, а дома на почетном месте у них лежит Библия.