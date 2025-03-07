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Российские военные пенсии, о которых лгала Захарова, начали поступать в Эстонию

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Пенсионер пересчитывает мелочь
Пенсионер пересчитывает мелочь Фото: Www.imago-images.de

Кризис в выплатах российских военных пенсий миновал. Как сообщили Rus.Postimees сами пенсионеры, они начали получать деньги, задержанные еще в конце прошлого года. Одновременно стало известно, что проблемы с выплатами начались у тех, кто получает гражданские пенсии.

​Пенсии военным пенсионерам РФ в Эстонии начали поступать. Об этом нам рассказал собеседник, который в середине февраля сообщил о прекращении переводов.

"Пенсия за январь пришла на карточку 3 марта. Пенсия за февраль - 4 марта. Но до сих пор нет пенсии за март. Когда ее переведут, неизвестно", - рассказала 89-летняя Елена.

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