Российские военные пенсии, о которых лгала Захарова, начали поступать в Эстонию

Кризис в выплатах российских военных пенсий миновал. Как сообщили Rus.Postimees сами пенсионеры, они начали получать деньги, задержанные еще в конце прошлого года. Одновременно стало известно, что проблемы с выплатами начались у тех, кто получает гражданские пенсии.