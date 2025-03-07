Кризис в выплатах российских военных пенсий миновал. Как сообщили Rus.Postimees сами пенсионеры, они начали получать деньги, задержанные еще в конце прошлого года. Одновременно стало известно, что проблемы с выплатами начались у тех, кто получает гражданские пенсии.
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Российские военные пенсии, о которых лгала Захарова, начали поступать в Эстонию
Пенсии военным пенсионерам РФ в Эстонии начали поступать. Об этом нам рассказал собеседник, который в середине февраля сообщил о прекращении переводов.