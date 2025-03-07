Гражданская война в Сирии возобновилась

"Более 70 убитых, десятки раненых и захваченных в результате кровавых столкновений и засад на сирийском побережье между сотрудниками министерств обороны и внутренних дел и боевиками, ранее служившими в армейских частях прежнего режима", - написала организация в социальной сети X.

Ранее SOHR сообщала, что в четверг в результате боев между правительственными силами и сторонниками Асада погибли 48 человек. Столкновения произошли в прибрежном городе Джабла на Средиземном море и близлежащих селениях. Этот регион находится в провинции Латакия, где доминируют алавиты - шиитская секта, к которой принадлежал Асад и которая считалась опорой его власти.

SOHR назвала эти столкновения "самыми жестокими атаками на новые власти с момента свержения Асада" в декабре.

Сторонники Асада убили 16 представителей сил безопасности, в то время как в бою погибли 28 проасадовских боевиков и четверо мирных жителей.