В четверг в Сирии разгорелись ожесточенные столкновения между силами безопасности и боевиками, сохраняющими верность свергнутому диктатору Башару Асаду. В результате боев, унесших жизни более 70 человек, десятки были ранены и взяты в плен. Об этом в пятницу сообщила базирующаяся в Лондоне неправительственная организация Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).
Гражданская война в Сирии возобновилась
"Более 70 убитых, десятки раненых и захваченных в результате кровавых столкновений и засад на сирийском побережье между сотрудниками министерств обороны и внутренних дел и боевиками, ранее служившими в армейских частях прежнего режима", - написала организация в социальной сети X.
Ранее SOHR сообщала, что в четверг в результате боев между правительственными силами и сторонниками Асада погибли 48 человек. Столкновения произошли в прибрежном городе Джабла на Средиземном море и близлежащих селениях. Этот регион находится в провинции Латакия, где доминируют алавиты - шиитская секта, к которой принадлежал Асад и которая считалась опорой его власти.
SOHR назвала эти столкновения "самыми жестокими атаками на новые власти с момента свержения Асада" в декабре.
Сторонники Асада убили 16 представителей сил безопасности, в то время как в бою погибли 28 проасадовских боевиков и четверо мирных жителей.
"В тщательно спланированной и преднамеренной атаке несколько оставшихся групп боевиков Асада напали на наши позиции и контрольно-пропускные пункты, атаковав несколько наших патрулей в районе Джаблы", - заявил представитель сил безопасности в Латакии Мустафа Кнейфати.
Он добавил, что нападение привело к "многочисленным погибшим и раненым в наших рядах", не уточнив точное число жертв.
"Мы восстановим стабильность в регионе и защитим имущество нашего народа", - заверил Кнейфати.
SOHR также сообщила, что большинство погибших силовиков ранее находились в оплоте повстанцев в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.
В ходе операции силы безопасности захватили и арестовали бывшего главу разведки ВВС Сирии - генерала Ибрагима Хувейджу, о чем сообщило государственное информационное агентство SANA. Хувейджа обвиняют в сотнях убийств, совершенных во времена президентства Хафеза Асада, отца Башара.
Хувейджа, который возглавлял разведслужбу ВВС с 1987 по 2002 год, долгое время подозревали в причастности к убийству ливанского лидера друзов Камаля Джумблата в 1977 году.
Сын убитого, Валид Джумблат, отреагировал на новость о задержании Хувейджи, ретвитнув ее с комментарием "Аллаху Акбар" ("Бог велик").
Государственное агентство SANA сообщило, что в Латакии и других районах, населенных алавитами, в том числе в портовом городе Тартус и третьем по величине городе Сирии Хомсе, введен комендантский час на ночь.
Галерея: Кровавые столкновения в Сирии
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!