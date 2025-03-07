"Энергетические и газовые объекты в разных регионах Украины вновь подверглись массированным обстрелам дронами и ракетами. Там, где это возможно, спасатели и энергетики уже работают над устранением последствий. Принимаются все необходимые меры для стабилизации энергоснабжения и подачи газа", - написал он в соцсети Facebook.

Галущенко подчеркнул, что Россия намеренно бьет по жизненно важной инфраструктуре, пытаясь оставить украинцев без света и тепла и нанести максимальный ущерб мирному населению. Он призвал граждан оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

В связи с угрозой новых ударов по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Украинские ВВС сообщили о запуске баллистических ракет с территории аннексированного Крыма, а также пуске крылатых ракет с российских кораблей в Черном море.

На фоне обострения ситуации Минобороны Польши заявило о подъеме в воздух польских истребителей.

"В связи с активностью российской дальней авиации, наносящей удары, в том числе по западным регионам Украины, в воздушном пространстве Польши начата операция с участием польских и союзных ВВС", - говорится в официальном заявлении.

Польские военные уточнили, что в боевую готовность приведены системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения.

"Цель предпринятых мер - обеспечение безопасности в приграничных районах. Оперативное командование Вооруженных сил Польши внимательно отслеживает ситуацию, а подчиненные ему силы находятся в полной готовности к немедленному реагированию", - подчеркнуло министерство обороны Польши.

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