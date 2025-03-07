"Путин когда-нибудь кончится": Антон Долин о годовщине переезда в Латвию

"Разного рода шпильки на тему того, что уехавший теряет страну и гражданство, пропускаю мимо ушей. Как и звучащие с другой стороны баррикад призывы "выписаться" из русских, поскольку быть россиянином стыдно. Это не стыдно, это не почетно. Родину не выбирают. Это судьба, факт биографии. Я люблю свою страну, мне больно за нее. Поэтому и уехал", - заметил он.

Долин еще раз подчеркнул, что его профессия - кинокритик, а инструмент - слово.

"С удивлением понял в какой-то момент, что со стороны, иногда даже для близких и друзей, моя траектория видится как история успеха. Поездки, публикации, книжки. Свобода слова, наконец.

Не буду пытаться переубеждать (это и бессмысленно), просто констатирую: моя нынешняя жизнь тяжела и дискомфортна, мне никогда не было так плохо. В нюансы по поводу документов и правового статуса, здоровья и финансов входить не собираюсь. Но трудно как не бывало. Нет, дело не в тоске по березкам, которых по всему миру навалом, от Латвии до Японии.