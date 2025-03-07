Папа Франциск обратился к верующим из больницы

"От всего сердца благодарю вас за молитвы о моем здоровье на [площади Святого Петра]. Я мысленно с вами", - сказал 88-летний понтифик в записанном обращении, которое в четверг было воспроизведено для собравшихся паломников в Ватикане.

"Пусть Господь благословит вас, а Дева Мария оберегает. Спасибо", - произнес папа на испанском языке слабым голосом.

После его слов на площади раздались аплодисменты.

По данным Ватикана, в четверг у папы не наблюдалось новых приступов одышки, однако он продолжает проходить курс дыхательной и физической терапии.

Результаты анализов врачи оценивают как стабильные, но пока не дают прогнозов о дальнейшем развитии болезни.

На данный момент папе почти постоянно подают дополнительный кислород. Ночью он использует маску для механической вентиляции легких. В дневное время кислород подается через носовой катетер.

При этом источники, близкие к папе, подчеркивают, что он не нуждается в искусственной вентиляции легких.

Понтифик находится в римской больнице "Джемелли" с 14 февраля. Он страдает от тяжелой двусторонней пневмонии, которая вызвала четыре эпизода острой дыхательной недостаточности.

Последний из них случился в понедельник.

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