Мелони предложила распространить защиту НАТО на Украину

Во время выступления на саммите Европейского союза в Брюсселе в четверг Мелони сослалась на 5-ю статью Устава НАТО, согласно которой нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех, что обеспечивает механизм коллективной обороны.

"Это не то же самое, что вступление в НАТО, но речь идет о предоставлении Украине того же защитного "зонтика", которым пользуются страны альянса. Это позволило бы обеспечить стабильные, долгосрочные и реальные гарантии безопасности - более надежные, чем многие предложения, которые я сейчас вижу", - заявила Мелони.

Итальянский премьер подчеркнула, что предложение пока находится в стадии обсуждения.

"Пока нет конкретных сроков, но я вижу значительный интерес к этой идее со стороны партнеров по переговорам", - добавила она.

По мнению Мелони, Украине необходимы долговременные решения, но отправка миротворческих сил ЕС на ее территорию - не выход.

Украинское руководство рассматривает вступление в НАТО как единственную гарантию своей безопасности. В то же время Россия считает расширение альянса прямой угрозой.

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