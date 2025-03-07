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Врачи предупреждают: первые клещи в этом году уже обнаружены

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Клещ. Иллюстративное фото
Клещ. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В Латвийском центре инфектологии, который является частью Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS), к началу марта уже удалены первые два клеща в этом году, сообщили представители RAKUS агентству LETA.

По словам медиков, причиной столь раннего появления клещей стала нетипично теплая зима, которая установилась в начале года.

Специалисты призывают быть осторожными даже зимой, поскольку мороз не всегда является препятствием для активности клещей.

"Многие люди уже начали выращивать рассаду в отапливаемых теплицах, но редко задумываются о том, что именно там могут обитать клещи", - отмечает руководитель Латвийского центра инфектологии, профессор Рижского университета имени Страдиня Байба Розентале.

Врачи RAKUS напоминают, что клещевой энцефалит и болезнь Лайма могут привести к серьезным последствиям.

Поэтому важно:

  • При прогулках в природе носить закрытую одежду.
  • После возвращения домой тщательно осматривать кожу.
  • Сделать прививку от клещевого энцефалита - вакцинация доступна в любое время года.

Если клещ уже присосался, необходимо:

  • Следить за своим самочувствием.
  • При появлении головной боли, лихорадки, ломоты в теле или сильной усталости немедленно обратиться к врачу.

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