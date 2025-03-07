В Латвийском центре инфектологии, который является частью Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS), к началу марта уже удалены первые два клеща в этом году, сообщили представители RAKUS агентству LETA.
Врачи предупреждают: первые клещи в этом году уже обнаружены
По словам медиков, причиной столь раннего появления клещей стала нетипично теплая зима, которая установилась в начале года.
Специалисты призывают быть осторожными даже зимой, поскольку мороз не всегда является препятствием для активности клещей.
"Многие люди уже начали выращивать рассаду в отапливаемых теплицах, но редко задумываются о том, что именно там могут обитать клещи", - отмечает руководитель Латвийского центра инфектологии, профессор Рижского университета имени Страдиня Байба Розентале.
Врачи RAKUS напоминают, что клещевой энцефалит и болезнь Лайма могут привести к серьезным последствиям.
Поэтому важно:
- При прогулках в природе носить закрытую одежду.
- После возвращения домой тщательно осматривать кожу.
- Сделать прививку от клещевого энцефалита - вакцинация доступна в любое время года.
Если клещ уже присосался, необходимо:
- Следить за своим самочувствием.
- При появлении головной боли, лихорадки, ломоты в теле или сильной усталости немедленно обратиться к врачу.
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