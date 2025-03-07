Прокуратура Латвии предъявила обвинение бывшему депутату Сейма и экс-члену партии "Консервативные" Рейнису Знотиньшу по делу о разжигании национальной ненависти.
Согласно обвинению, Знотиньш в состоянии алкогольного опьянения публично оскорблял русских, называя их "ватниками", и угрожал "размазать их лица по брусчатке".
Дело передано в суд, первое заседание состоится 5 июня в 10:00 в Курземском районном суде в Талси.
В июле 2023 года в одном из многоквартирных домов в Риге между Знотиньшем и его соседями произошел конфликт в подъезде. По версии обвинения, в разгар ссоры на шум вышли еще два человека.
Пытаясь усмирить агрессивного Знотиньша, соседи прижали его к полу и удерживали до прибытия полиции. В ходе конфликта Знотиньш многократно оскорблял присутствующих и открыто выражал враждебное отношение к русским, называя их "ватниками". Также он угрожал, что "эти ватники будут выброшены из страны" и "их лица размажут по брусчатке".
В тот же вечер Знотиньш опубликовал в соцсети X (Twitter) пост, где утверждал, что его избили русскоязычные соседи за требование говорить на латышском языке. Кроме того, он обвинил полицию в том, что она встала на сторону русских и обвинила в инциденте его самого.
По мнению прокуратуры, такие действия Знотиньша носили сознательный характер и были направлены на разжигание национальной розни и вражды. Помимо этого, прокуратура также предъявила Знотиньшу обвинение в умышленном нанесении легких телесных повреждений.
По данным следствия, 30 июля 2023 года он в подъезде многоквартирного дома в Риге напал на соседа, трижды ударив его кулаком и локтем по голове и телу. В результате пострадавший получил легкие телесные повреждения.
После инцидента в соцсетях появилось видео, на котором видно, что Знотиньш ведет себя агрессивно и грубо оскорбляет соседей. На записи он хвастается своим бывшим депутатским статусом и заявляет, что руководил этой страной, а также упрекает соседей в недостаточном вкладе в развитие Латвии, грозится, что русские будут изгнаны из страны, и угрожает им насилием.
После появления видео Знотиньш публично извинился, написав в Х, что сожалеет о своем поведении, но также заявил, что "полная картина произошедшего не отражена, а представленный рассказ является однобоким и предвзятым".
До публикации видео Государственная полиция в соцсетях намекала, что обстоятельства конфликта могут отличаться от представленных в публичном пространстве.
После разбирательства Знотиньшу назначили административный штраф в размере 100 евро за нарушение общественного порядка. Теперь его ждет судебное разбирательство по уголовному делу.
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