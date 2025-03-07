По мнению прокуратуры, такие действия Знотиньша носили сознательный характер и были направлены на разжигание национальной розни и вражды. Помимо этого, прокуратура также предъявила Знотиньшу обвинение в умышленном нанесении легких телесных повреждений.

По данным следствия, 30 июля 2023 года он в подъезде многоквартирного дома в Риге напал на соседа, трижды ударив его кулаком и локтем по голове и телу. В результате пострадавший получил легкие телесные повреждения.

После инцидента в соцсетях появилось видео, на котором видно, что Знотиньш ведет себя агрессивно и грубо оскорбляет соседей. На записи он хвастается своим бывшим депутатским статусом и заявляет, что руководил этой страной, а также упрекает соседей в недостаточном вкладе в развитие Латвии, грозится, что русские будут изгнаны из страны, и угрожает им насилием.

После появления видео Знотиньш публично извинился, написав в Х, что сожалеет о своем поведении, но также заявил, что "полная картина произошедшего не отражена, а представленный рассказ является однобоким и предвзятым".

До публикации видео Государственная полиция в соцсетях намекала, что обстоятельства конфликта могут отличаться от представленных в публичном пространстве.

После разбирательства Знотиньшу назначили административный штраф в размере 100 евро за нарушение общественного порядка. Теперь его ждет судебное разбирательство по уголовному делу.

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