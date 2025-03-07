Доверие президенту Украины выразили 68% граждан страны, согласно последнему опросу общественного мнения Киевского международного института социологии. Результаты исследования показывают, что за месяц, на фоне обострения отношений Украины с США и жесткого публичного разговора Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, поддержка украинского лидера выросла на 11 процентных пунктов.
После спора в Белом доме поддержка Зеленского в Украине возросла
В первой половине февраля поддержку Зеленскому выражали 57% опрошенных украинцев, а в ходе аналогичного опроса, проведенного 1-4 марта, доверие президенту выразили уже 68% респондентов.
Институт отметил, что в первой половине февраля 37% опрошенных заявили, что не доверяют Зеленскому, и таким образом разница между доверяющими и недоверяющими составляла 20 процентных пунктов.
Однако в период с 14 февраля по 4 марта этот разрыв увеличился до 38 процентных пунктов: уровень доверия вырос до 67%, а уровень недоверия снизился до 29%.
Кроме того, в последнем опросе, проведенном 1-4 марта, 68% респондентов заявили о своем доверии Зеленскому, тогда как 27% выразили противоположное мнение. Таким образом, разница увеличилась до 41 процентного пункта.
Социологи отметили, что опрос, проведенный 4-9 февраля, состоялся до переговоров США с Россией по Украине и до обострения отношений между Вашингтоном и Киевом.
В свою очередь, последний опрос (1-4 марта) проводился после состоявшейся 28 февраля встречи в Овальном кабинете Белого дома, в ходе которой в резкий обмен репликами между лидерами вмешался также вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Таким образом, мы можем оценить влияние этих событий на уровень доверия президенту", - заключил институт.
Последние результаты опроса свидетельствуют о том, что во всех регионах страны соотношение доверяющих и недоверяющих президенту остается примерно одинаковым. Несколько ниже рейтинг Зеленского в восточных областях Украины, где ему доверяют 60% респондентов, а 36% не доверяют.
Директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий, комментируя результаты исследования, заявил: "По крайней мере, на данный момент мы наблюдаем процесс сплочения общества перед лицом новых вызовов, которые ожидают Украину".
Он отметил, что с момента повторного вторжения России в Украину в феврале 2022 года до декабря прошлого года рейтинг Зеленского стабильно снижался.
"Украинцы воспринимают риторику новой администрации США как нападение на всю Украину и всех украинцев", - подчеркнул Грушецкий, добавив, что "украинцы действительно хотят мира, но наши данные постоянно показывают, что абсолютное большинство против мира на любых условиях. Украинцы гибки и готовы к даже болезненным компромиссам, но не к компромиссу, который означал бы капитуляцию. Украинцы сохраняют волю к борьбе и, что бы ни случилось, продолжат сражаться".
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