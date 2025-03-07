После спора в Белом доме поддержка Зеленского в Украине возросла

Последние результаты опроса свидетельствуют о том, что во всех регионах страны соотношение доверяющих и недоверяющих президенту остается примерно одинаковым. Несколько ниже рейтинг Зеленского в восточных областях Украины, где ему доверяют 60% респондентов, а 36% не доверяют.

"Украинцы воспринимают риторику новой администрации США как нападение на всю Украину и всех украинцев", - подчеркнул Грушецкий, добавив, что "украинцы действительно хотят мира, но наши данные постоянно показывают, что абсолютное большинство против мира на любых условиях. Украинцы гибки и готовы к даже болезненным компромиссам, но не к компромиссу, который означал бы капитуляцию. Украинцы сохраняют волю к борьбе и, что бы ни случилось, продолжат сражаться".