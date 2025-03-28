Латвия является привлекательной средой для немецких предпринимателей, и существует потенциал для налаживания еще более тесного сотрудничества, способствующий привлечению более крупных инвестиций, подчеркнула после встречи с немецкими инвесторами премьер-министр Эвика Силиня.
Как сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии, в пятницу в Берлине Силиня встретилась с немецкими инвесторами, которые уже инвестируют или проявили интерес к предпринимательской деятельности в Латвии. Во встрече приняли участие компании пищевой, технологической, строительной, химической, авиационной, финансовой и оборонной индустрии.
По словам премьера, немецкие компании ценят обеспеченную правительством поддержку для сокращения бюрократии и финансовые инструменты для крупных инвестиционных проектов.
"Объем инвестиций Германии в Латвию продолжает расти, и у нас есть потенциал для еще более стремительного расширения сотрудничества", - считает премьер-министр.
Силиня отметила, что наибольший интерес к развитию производства и услуг в Латвии проявили оборонные и цифровые предприятия. "Это означает, что замечен и интерес Латвии к ускоренному развитию военной индустрии и цифрового сектора", - говорит Силиня.
Как подчеркивают в Госканцелярии, Германия является вторым крупнейшим торговым партнером Латвии.
Кроме того, отметили в Госканцелярии, одним из определенных премьер-министром в этом году приоритетов работы правительства является стимулирование экономического роста. Для достижения этой цели большое значение имеет привлечение инвестиций, развитие предпринимательской деятельности и предоставление новых рабочих мест жителям Латвии. В ходе зарубежных визитов премьер-министра проходят регулярные встречи с иностранными предпринимателями.
Кроме того, под руководством премьера также проходят заседания координационного совета по крупным и стратегически важным инвестиционным проектам. Цель совета - способствовать привлечению крупных инвестиций в Латвию, помогать решать межотраслевые вопросы и облегчать административную нагрузку на крупные инвестиционные проекты, пояснили в Госканцелярии.
В Госканцелярии также рассказали, что Силиня в пятницу также встретилась с кандидатом на пост канцлера Германии, председателем Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцем, чтобы обсудить сотрудничество Латвии и Германии для развития европейской безопасности, конкурентоспособности и цифровизации.
Премьер-министр отметила в разговоре, что Германия является важным для Латвии партнером по сотрудничеству как в экономике, так и в вопросах безопасности, сообщили в Госканцелярии.
Силиня заявила, что Латвия очень позитивно оценивает решение Германии увеличить инвестиции в оборону, поскольку это окажет существенное влияние на укрепление общей обороноспособности Европы. Наряду с этим она обсудила с Мерцем и задачу повышения конкурентоспособности Европы. Должностные лица сошлись во мнении о необходимости существенного сокращения бюрократии в Европе, чтобы облегчить административную нагрузку на предпринимателей и способствовать развитию инновационных, экспортоспособных продуктов.
Силиня подчеркнула, что в нынешних геополитических условиях международные отношения и более тесное сотрудничество с союзниками очень важны, чтобы вместе сделать Европу, а вместе с ней и Латвию, сильнее.
Кроме того, как отмечают в канцелярии, премьер-министр также обсудила с Мерцем укрепление НАТО и трансатлантических отношений.
Премьер-министр встретилась с Мерцем и немецкими инвесторами в пятницу в Берлине во время рабочего визита перед церемонией вручения премии Генри Киссинджера, где Силиня получит престижную награду за вклад в укрепление трансатлантических отношений.
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