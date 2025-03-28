Кроме того, под руководством премьера также проходят заседания координационного совета по крупным и стратегически важным инвестиционным проектам. Цель совета - способствовать привлечению крупных инвестиций в Латвию, помогать решать межотраслевые вопросы и облегчать административную нагрузку на крупные инвестиционные проекты, пояснили в Госканцелярии.

В Госканцелярии также рассказали, что Силиня в пятницу также встретилась с кандидатом на пост канцлера Германии, председателем Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцем, чтобы обсудить сотрудничество Латвии и Германии для развития европейской безопасности, конкурентоспособности и цифровизации.

Премьер-министр отметила в разговоре, что Германия является важным для Латвии партнером по сотрудничеству как в экономике, так и в вопросах безопасности, сообщили в Госканцелярии.

Силиня заявила, что Латвия очень позитивно оценивает решение Германии увеличить инвестиции в оборону, поскольку это окажет существенное влияние на укрепление общей обороноспособности Европы. Наряду с этим она обсудила с Мерцем и задачу повышения конкурентоспособности Европы. Должностные лица сошлись во мнении о необходимости существенного сокращения бюрократии в Европе, чтобы облегчить административную нагрузку на предпринимателей и способствовать развитию инновационных, экспортоспособных продуктов.

Силиня подчеркнула, что в нынешних геополитических условиях международные отношения и более тесное сотрудничество с союзниками очень важны, чтобы вместе сделать Европу, а вместе с ней и Латвию, сильнее.

Кроме того, как отмечают в канцелярии, премьер-министр также обсудила с Мерцем укрепление НАТО и трансатлантических отношений.

Премьер-министр встретилась с Мерцем и немецкими инвесторами в пятницу в Берлине во время рабочего визита перед церемонией вручения премии Генри Киссинджера, где Силиня получит престижную награду за вклад в укрепление трансатлантических отношений.

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