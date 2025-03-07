Литва: в ближайшие годы РФ может подготовиться к ограниченным военным действиям против НАТО

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"Возможности, которые Россия демонстрирует в настоящее время, в случае военного конфликта с НАТО были бы недостаточны для установления доминирующего положения, но могли бы затруднить деятельность НАТО в Балтийском регионе", - отмечается в оценке угроз.

Литовские спецслужбы также считают, что завершение войны России в Украине дипломатическими средствами в ближайшее время маловероятно.

Они указывают, что международное давление "не влияет на позицию России, а ее все более крепкие союзы с Ираном и Северной Кореей свидетельствуют о том, что в противостоянии с Западом Россия готова сотрудничать с любым союзником или использовать любые возможные средства".

"Конфликт заставляет российское руководство выделять значительные финансовые ресурсы на войну, причем в ближайшее время Россия не только сможет сохранить аналогичный уровень финансирования, но, вероятно, даже увеличит его", - говорится в докладе.

По оценке литовских спецслужб, Россия еще не достигла предела своих финансовых возможностей, однако решение Кремля продолжать войну, скорее всего, "сделает экономику страны слабой, неконкурентоспособной и чрезвычайно уязвимой в будущем".

В докладе также говорится, что в Беларуси были случаи задержания прибывших туда граждан Литвы, поддерживающих белорусскую оппозицию, после чего против них "возбуждаются уголовные дела по политическим мотивам с предъявлением необоснованных обвинений".