Россия в течение трех-пяти лет может развить возможности для ограниченных военных действий против НАТО, однако этого срока будет недостаточно для подготовки к широкомасштабной войне с альянсом, говорится в ежегодном докладе литовских спецслужб.
Литва: в ближайшие годы РФ может подготовиться к ограниченным военным действиям против НАТО
"В среднесрочной перспективе Россия, скорее всего, не сможет создать возможности, необходимые для крупномасштабной конвенциональной войны против НАТО. Однако Россия может развить военные возможности, достаточные для начала ограниченных военных действий против одного или нескольких государств НАТО", - говорится в опубликованном в пятницу, 7 марта, ежегодном отчете Департамента государственной безопасности Литвы и Второго департамента оперативных служб Министерства обороны о национальных угрозах безопасности.
"Это может подтолкнуть российское руководство к применению военной силы в ошибочном убеждении, что НАТО не сможет своевременно отреагировать и что Россия сможет локализовать конфликт и быстро завершить его на выгодных для себя условиях", - отмечается в докладе.
Спецслужбы определяют среднесрочную перспективу как период от трех до пяти лет.
В докладе также говорится, что дальнейший рост военной мощи России будет напрямую зависеть от хода войны в Украине.
"Снижение потребностей на передовой позволило бы России ускорить формирование новых воинских частей и увеличить запасы вооружений и боеприпасов", - отмечают спецслужбы.
Чтобы удовлетворить потребности в Украине, Россия отправляет туда войска и вооружение из различных регионов, в том числе из анклава Калининград, однако находящаяся в анклаве военная группировка по-прежнему способна выполнять основные задачи, говорится в докладе.
"Возможности, которые Россия демонстрирует в настоящее время, в случае военного конфликта с НАТО были бы недостаточны для установления доминирующего положения, но могли бы затруднить деятельность НАТО в Балтийском регионе", - отмечается в оценке угроз.
Литовские спецслужбы также считают, что завершение войны России в Украине дипломатическими средствами в ближайшее время маловероятно.
Они указывают, что международное давление "не влияет на позицию России, а ее все более крепкие союзы с Ираном и Северной Кореей свидетельствуют о том, что в противостоянии с Западом Россия готова сотрудничать с любым союзником или использовать любые возможные средства".
"Конфликт заставляет российское руководство выделять значительные финансовые ресурсы на войну, причем в ближайшее время Россия не только сможет сохранить аналогичный уровень финансирования, но, вероятно, даже увеличит его", - говорится в докладе.
По оценке литовских спецслужб, Россия еще не достигла предела своих финансовых возможностей, однако решение Кремля продолжать войну, скорее всего, "сделает экономику страны слабой, неконкурентоспособной и чрезвычайно уязвимой в будущем".
В докладе также говорится, что в Беларуси были случаи задержания прибывших туда граждан Литвы, поддерживающих белорусскую оппозицию, после чего против них "возбуждаются уголовные дела по политическим мотивам с предъявлением необоснованных обвинений".
"По нашей оценке, цель действий белорусского режима - оказать давление на Литву, чтобы она пересмотрела свою политику в отношении Беларуси, а также укрепить нарратив о Беларуси, окруженной враждебными государствами", - отмечается в докладе.
Литовские спецслужбы также указывают, что значительная белорусская диаспора в Литве создает возможности для белорусских разведывательных служб формировать долгосрочные разведывательные позиции в стране.
Белорусские спецслужбы вынуждают представителей диаспоры к сотрудничеству, угрожая безопасности их родственников, оставшихся в Беларуси, а также ограничивая права членов диаспоры распоряжаться своей недвижимостью и бизнесом в Беларуси.
По данным Департамента миграции Литвы, в стране проживает более 54 000 граждан Беларуси.
Литовские спецслужбы также предупреждают, что инфраструктура Балтийского моря может стать целью преднамеренных атак.
"Зафиксированы нетипичные маневры российских судов над подводной инфраструктурой, и они также были замечены вблизи энергетических объектов в Балтийском море, таких как ветроэнергетические парки", - говорится в докладе.
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