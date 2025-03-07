В Латвии вынесены первые штрафы за сексуальные домогательства - от 10 евро

Речь идет как о случаях в виртуальной среде, например, в переписке, так и о домогательствах в реальной жизни. Виновным были назначены штрафы от 10 до 200 евро.

Среди зафиксированных инцидентов - нежелательные фотографии мужских половых органов, отправленные через WhatsApp, а также попытки совершения сексуальных действий, унижающих достоинство человека.

В одном случае мужчина ударил женщину по ягодицам, тем самым оскорбив ее честь и достоинство. В другом - контактные данные женщины были без ее согласия опубликованы на сайте знакомств для взрослых, после чего она стала получать нежелательные и оскорбительные звонки.

Напомним, 14 ноября 2024 года Сейм Латвии окончательно утвердил поправки, предусматривающие административную ответственность за сексуальные домогательства.

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Под этим термином понимаются нежелательные прикосновения, оскорбительные интимные комментарии, а также отправка сексуального контента.

За подобные действия, если они унижают достоинство человека и создают угрожающую, враждебную или унизительную обстановку, может быть назначен штраф до 700 евро.

Административные расследования по таким нарушениям будет проводить Государственная полиция, которая также занимается уголовными делами о преступлениях сексуального характера.

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