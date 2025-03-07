Реагируя на воздушные удары России по Украине, президент США Дональд Трамп в пятницу, 7 марта, пригрозил Москве новыми санкциями и таможенными тарифами.
"Учитывая тот факт, что Россия сейчас полностью "разбивает" Украину на поле боя, я серьезно рассматриваю введение масштабных банковских санкций, а также пошлин в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
"Россия и Украина, немедленно садитесь за стол переговоров, пока не стало слишком поздно", - добавил глава Белого дома.
Как сообщалось, в ночь на пятницу, 7 марта, российские войска нанесли удар по Украине, выпустив 67 ракет различных типов, а также 194 беспилотника.
Целью российской атаки стала энергетическая инфраструктура в разных регионах Украины.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!