"Учитывая тот факт, что Россия сейчас полностью "разбивает" Украину на поле боя, я серьезно рассматриваю введение масштабных банковских санкций, а также пошлин в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.