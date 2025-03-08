Шведский политолог: Трамп способствует капитуляции Украины

- Я бы сказал, что это так же, как война Германии во Вторую мировую была в очень большой мере войной Гитлера. Если посмотреть на это заседание Совбеза, когда Путин там проводил какой-то контрольный экзамен, расспрашивал всех своих сотрудников, видно было, что они были удивлены, что это был сюрприз, что это его план. Ну, и сейчас, конечно, относительное большинство народа выступает за. Но это всегда так. Во Франции большинство населения было за продолжение войны в Алжире даже в момент, когда более умный де Голль заключил мирный договор с Алжиром. Также в Америке, вопреки всем протестам, большинство было за продолжение вьетнамской войны. Но это просто психосоциология, люди недостаточно информированные.