Сейчас наступил тот самый решающий момент, когда российская армия наносит удары с максимальной силой, задействовав все свои рода войск - сухопутные войска, авиацию и ракетные части, пишет эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс, сообщает Rus.Postimees.
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Война достигла решающего момента. Анализирует эксперт по безопасности
Главный приоритет для российского командования сейчас - вытеснить украинские войска с территории Курской области. Для российского руководства это принципиальный шаг, который необходимо сделать перед возможными переговорами. Однако Москва стремится продемонстрировать способность быстро захватывать новые территории на всей линии фронта.