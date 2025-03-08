Война достигла решающего момента. Анализирует эксперт по безопасности

Главный приоритет для российского командования сейчас - вытеснить украинские войска с территории Курской области. Для российского руководства это принципиальный шаг, который необходимо сделать перед возможными переговорами. Однако Москва стремится продемонстрировать способность быстро захватывать новые территории на всей линии фронта.

В условиях приостановки американской военной помощи можно ожидать массированных ракетных ударов, поскольку Украине приходится экономно расходовать зенитные ракеты, ранее полученные из США. Если в ближайшие недели Россия не начнет полномасштабное наступление, это может свидетельствовать о нехватке у нее боеспособных резервов.