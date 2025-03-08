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Какие правила чаще всего нарушают курьеры доставки еды? (1)

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Курьер по доставке еды на велосипеде
Курьер по доставке еды на велосипеде Фото: Edijs Pālens/LETA

В ходе усиленных проверок курьеров доставки еды, которые проводятся с января, был выявлен ряд нарушений, свидетельствуют данные агентства LETA.

Государственная пограничная охрана (VRS) на постоянной основе проводит проверку соблюдения условий пребывания иностранных граждан в Латвии и иммиграционный контроль на всей территории страны, но в связи с контролем курьеров доставки еды с января в сотрудничестве с Государственной полицией проводятся усиленные проверки.

Госполиция проверяет транспортные средства и документы, а пограничная охрана контролирует соблюдение условий пребывания в Латвии и трудоустройства.

В целом с января было проверено 137 человек, и в большинстве случаев выявлены нарушения курьерами правил использования транспортных средств. VRS возбудила пять административных дел за нарушение условий трудоустройства, четыре административных дела за нарушение условий пребывания в Латвии, а один человек был задержан за нарушения закона об иммиграции.

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