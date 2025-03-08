Под Цесисом спасатели освободили двух человек, застрявших в машинах из-за аварии

В аварии в Райскумской волости участвовали два автомобиля. Спасатели получили вызов около 20:00 пятницы.

Спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили из автомобилей двух человек и передали их сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Затем они собрали пролитую на проезжую часть жидкость с помощью абсорбента и очистили проезжую часть. Работы на месте происшествия были завершены в 23:18.

Также в VUGD сообщили, что в ночь на субботу в Риге на улицу Озолциема горел садовый домик общей площадью 10 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания был эвакуирован и передан медикам NMPD один пострадавший в результате возгорания. Пожарные получили вызов примерно в час ночи и завершили работу на месте происшествия в 2 часа ночи.

Всего за прошедшие сутки в VUGD поступило 68 вызовов - 24 на пожаротушение и 22 на спасательные работы, и 22 вызова оказались ошибочными.

В свою очередь в Госполиции сообщили, что в пятницу зарегистрировано 151 дорожно-транспортное происшествие, в шести авариях пострадали восемь человек. Среди пострадавших было по одному пешеходу и велосипедисту.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 515 протоколов, в том числе 233 за превышение скорости и два за агрессивное вождение. За вождение в состоянии алкогольного опьянения в пятницу задержано восемь водителей, в том числе степень опьянения семи из них составляла не менее 1,5 промилле, поэтому они были привлечены к уголовной ответственности.

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