Фото и видео Около 200 человек в центре Риги приняли участие в шествии солидарности женщин

Она признала, что участниц было больше, чем в прошлом году, однако большое значение играло то, что шествие прошло в субботу.

Йоните пояснила, что важной темой мероприятия является не только гендерное равенство и права женщин, но и насилие в отношении женщин и его предотвращение. Йоните подчеркнула, что, учитывая глобальную тенденцию к подрыву демократических ценностей, важно не принимать это как должное и не останавливаться на достигнутом.

"Нужно понимать, что завоеванные права очень легко можно и потерять", - сказала Йоните.

Видео: Шествие солидарности женщин

Марш начался у Памятника Свободы, где перед этим были произнесены речи, и продолжился через Старый город до площади Екаба перед Сеймом.

Видео: Выступление координатора политики Centrs Marta Беаты Йоните

Представители центра подчеркивают, что права женщин и девочек не являются самоочевидными - их нужно защищать и за них нужно бороться. Там, где усиливаются авторитарные тенденции, права женщин часто ущемляются первыми. Во время вооруженных конфликтов женщины и девочки страдают больше всего.

Как отмечает Centrs Marta, шествие - это призыв не терять бдительности, оставаться активными и выступать за общество, основополагающими ценностями которого являются свобода, верховенство закона и уважение к каждому человеку.

Перед началом шествия перед участниками выступили журналистка Ольга Драгилева, активистка и член правления белорусского женского объединения "Мара" Марина Канапелька и директор департамента международных организаций и прав человека Министерства иностранных дел Катрина Кактиня-Калниня.

Видео: Выступление журналистки Ольги Драгилевой

Участников приглашали прийти на шествие с плакатами и атрибутами в поддержку прав женщин и гендерного равенства.

Галерея: Шествие солидарности женщин

Также в Риге в субботу организовано шествие в поддержку феминизма, которое организует движение активистов "Феминизм для всех".

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