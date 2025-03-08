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Сколько в Латвии мужчине может стоить шлепнуть женщину по "мягкому месту"?

Перевод: rus.tvnet.lv
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Мужчина пристает к женщине
Мужчина пристает к женщине Фото: Shutterstock

С конца декабря 2024 года, когда вступили в силу новые правовые нормы, Государственная полиция возбудила шесть дел об административных правонарушениях за сексуальные домогательства - нежелательные физические, устные или письменные действия сексуального характера, которые унижают достоинство человека и создают пугающую, враждебную, унижающую, оскорбительную или агрессивную обстановку. Во всех случаях виновные были оштрафованы на сумму от 10 до 200 евро. Максимальный штраф может достигать 700 евро.

В этих шести случаях была получена информация об инцидентах как в виртуальной среде, например в переписке, так и в реальной жизни. Случаи варьируются от нежелательных фотографий мужских гениталий в сообщениях в WhatsApp до попыток при личной встрече совершить сексуальные действия, которые унижают достоинство и честь человека, ставя его в пугающую ситуацию.

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