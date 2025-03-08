Россия обстреляла Украину в ночь на 8 марта: 20 погибших в Донецкой и Харьковской областях, Одесса в огне

Кроме того, в прокуратуре уточняют, что по предварительным данным российская армия нанесла по городу удары ракетами «Искандер-М», РСЗО «Торнадо-С» и БПЛА «Герань-2».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такие атаки показывают, что «цели России неизменны». Он также же обратил внимание на то, что по городу было нанесено три удара, один из них по спасателям.

«Вчера вечером российская армия ударила двумя баллистическими ракетами по центру Доброполья в Донецкой области. После прибытия наших служб на место нанесли еще один удар, умышленно по спасателям», — отметил Зеленский.

Доброполье находится в 20 км к северу от Покровска. Накануне Би-би-си рассказывала, что ВСУ контратакуют на этом направлении.

В ночь на субботу под удар попало не только Доброполье, но и другие города и села области. По информации главы областной военной администрации Вадима Филашкина, еще трое мирных жителей погибли в результате обстрела Покровска. По одному человеку погибли в Иванполье, Константиновке и Мирнограде.

Согласно данным его телеграм-канала, в этих городах и селах еще 12 человек получили ранения. Также повреждены несколько домов, магазинов, административных зданий и газопроводов.

Харьковская область: трое погибших, семеро раненых