В ночь с 7 на 8 марта российские военные нанесли несколько ударов по украинским городам по украинским городам в Донецкой и Харьковским областям. Погибли, как минимум, 20 мирных жителей, больше 50 получили ранения, в том числе пять детей. Кроме того, под атакой оказалась Одесса — удары дронами привели к пожарам.
Россия обстреляла Украину в ночь на 8 марта: 20 погибших в Донецкой и Харьковской областях, Одесса в огне
По данным ВСУ, в ночь с пятницы на субботу Россия атаковала Донецкую, Харьковскую, Полтавскую, Сумскую и Одесскую области. Военные использовали 145 ударных беспилотников-«шахедов» и беспилотников-имитаторов, а также две баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23 и одну крылатую ракету «Искандер-К».
Сбить удалось одну ракету («Искандер-К») и 79 дронов, 54 беспилотника не достигли цели, сказано в утренней сводке. Сильнее всего в результате атаки пострадали Донецкая и Харьковская области — там есть погибшие и пострадавшие.
Донецкая область: 17 погибших, десятки пострадавших, в том числе дети
Россия атаковала прифронтовой город Доброполье вечером в пятницу, 7 марта. Под ударом оказался район с плотной жилой застройкой. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, во время атаки были повреждены восемь пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей. В поврежденных зданиях возникли пожары.
В результате погибли 11 человек, сообщают спасатели.
Число пострадавших в течение субботы выросло с 30 до 40 человек, следует из заявления заместителя начальника Донецкой областной прокуратуры Александра Голубова. Среди них пятеро детей: девочки, 9, 14 и 17 лет, а также мальчики, 10 и 11 лет. Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь.
Кроме того, в прокуратуре уточняют, что по предварительным данным российская армия нанесла по городу удары ракетами «Искандер-М», РСЗО «Торнадо-С» и БПЛА «Герань-2».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такие атаки показывают, что «цели России неизменны». Он также же обратил внимание на то, что по городу было нанесено три удара, один из них по спасателям.
«Вчера вечером российская армия ударила двумя баллистическими ракетами по центру Доброполья в Донецкой области. После прибытия наших служб на место нанесли еще один удар, умышленно по спасателям», — отметил Зеленский.
Доброполье находится в 20 км к северу от Покровска. Накануне Би-би-си рассказывала, что ВСУ контратакуют на этом направлении.
В ночь на субботу под удар попало не только Доброполье, но и другие города и села области. По информации главы областной военной администрации Вадима Филашкина, еще трое мирных жителей погибли в результате обстрела Покровска. По одному человеку погибли в Иванполье, Константиновке и Мирнограде.
Согласно данным его телеграм-канала, в этих городах и селах еще 12 человек получили ранения. Также повреждены несколько домов, магазинов, административных зданий и газопроводов.
Харьковская область: трое погибших, семеро раненых
В городе Богодухов в Харьковской области в ночь на 8 марта российские военные нанесли удары беспилотниками по мясокомбинату. Как уточнил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, российские военные использовали 4 беспилотника типа «шахед».
Из-за атаки возник пожар, были повреждены производственные цеха и гаражи. Утром стало известно, что в результате атаки погибли три человека — все из них гражданские.
Ранения получили семеро человек, шестеро из них сейчас находятся в больнице.
Одесса: атака дронов привела к пожарам
В эту же ночь от ударов российской армии пострадала Одесская область. Россия обстреливает ее уже пятую ночь подряд. Как сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, удар был нанесен беспилотниками.
«Есть повреждения и разрушения. В результате падения обломков загорелось промышленное здание и АЗС», — написал Кипер в телеграме.
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По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате массированной атаки дронов в Одессе начались пожары. Горели ангар с сельхозтехникой, здание СТО, автомагазин, солнечные панели на открытой территории и четырехэтажное промышленное здание.
Спасатели уточнили, что также пострадала критическая инфраструктура. Жертв и раненых нет.
Министерство обороны России утром в субботу сообщило об ударах российской армии по украинским военным аэродромам и объекту энергетики. Ведомство не уточнило о каких именно регионах Украины идет речь, а также не прокомментировало гибель мирных жителей.