WSJ: В НАТО не смогли доказать диверсии на Балтике

Танкер, перевозивший нефть из РФ в Египет, был задержан властями Финляндии 26 декабря. Перед этим в Балтийском море произошел обрыв подводного кабеля Estlink 2, по которому проходит энергосообщение между Эстонией и Финляндией. По данным сервиса MarineTraffic, отслеживающего перемещение суден, Eagle S не просто проходил в непосредственной близости от места инцидента, но и на четверть замедлил скорость за несколько минут до пересечения кабеля, а затем полностью остановился. После нескольких маневров танкер набрал скорость и продолжил путь. При задержании выяснилось, что у танкера нет одного из якорей. Позднее он был обнаружен в районе обрыва кабеля. Следователи полагают, что судно намеренно волочило за собой кабель по дну в течении нескольких километров, чтобы оборвать кабель.