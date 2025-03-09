В результате нападения российских оккупантов на город Доброполье в Донецкой области Украины 50 человек получили ранения и 11 погибли. Среди раненых - семь детей, в том числе 10-летняя девочка. В своем вечернем обращении 8 марта президент Украины Владимир Зеленский раскрыл новые подробности нападения, сообщает агентство УНИАН.
"Сегодня в течение всего дня продолжались работы в городе Доброполье Донецкой области после российского удара. Это был один из самых жестоких ударов, комбинированный удар. Специально удар был просчитан, чтобы нанести максимальный ущерб. Ракеты, также "Шахед" по центральной части города. Девять жилых домов под ударом, также под ударом торговый центр, магазины", - сообщил он.
Total hell in Donetsk region. Russia keeps attacking civilians nonstop. After bombarding Dobropillia, they dropped 5 bombs on Kostiantynivka. At least 20 civilians killed in just one day - March 7. pic.twitter.com/fgo9Rww6No— Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 8, 2025
По предварительным данным, оккупанты нанесли по городу комбинированный удар ракетой "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-С" и БПЛА "Герань-2".
Ukrainian Dobropillia, located 30 km from the front line in the Pokrovsk direction. Footage shows Russians using cluster munitions, likely Tornado-S, targeting the civilian city this night. pic.twitter.com/3479kbRj8K— WarTranslated (@wartranslated) March 8, 2025
По словам Зеленского, второй удар пришелся на момент начала работы спасателей.
"Россия буквально ежедневно доказывает своей жестокостью, что для них там, в Москве, ничего не изменилось. Они думают не о том, как закончить войну, а о том, как успеть уничтожить и захватить больше, пока мир позволяет им эту войну вести", - сказал президент.
ВВС Украины сообщили, что российские войска в ночь на пятницу, 7 марта, нанесли по Украине 67 ударов ракетами различного типа, а также 194 удара беспилотниками. Украинцы сбили 34 ракеты и 100 беспилотников. Еще до десяти ракет не достигли цели, а 86 дронов пропали с радаров, не нанеся ущерба.
Россияне нацелили на критически важную инфраструктуру Украины, в частности на газовую промышленность, множество ракет, выпущенных с воздуха, суши и моря.
Впервые для отражения атаки наряду с американскими истребителями F-16 были задействованы французские истребители Mirage-2000, полученные месяц назад.
Президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в недостаточных усилиях по достижению мира и приостановил оказание военной помощи Украине. Это решение Трампа, помимо прочего, ставит под угрозу украинскую противовоздушную оборону.
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