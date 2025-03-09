"Россия буквально ежедневно доказывает своей жестокостью, что для них там, в Москве, ничего не изменилось. Они думают не о том, как закончить войну, а о том, как успеть уничтожить и захватить больше, пока мир позволяет им эту войну вести", - сказал президент.

ВВС Украины сообщили, что российские войска в ночь на пятницу, 7 марта, нанесли по Украине 67 ударов ракетами различного типа, а также 194 удара беспилотниками. Украинцы сбили 34 ракеты и 100 беспилотников. Еще до десяти ракет не достигли цели, а 86 дронов пропали с радаров, не нанеся ущерба.

Россияне нацелили на критически важную инфраструктуру Украины, в частности на газовую промышленность, множество ракет, выпущенных с воздуха, суши и моря.

Впервые для отражения атаки наряду с американскими истребителями F-16 были задействованы французские истребители Mirage-2000, полученные месяц назад.

Президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в недостаточных усилиях по достижению мира и приостановил оказание военной помощи Украине. Это решение Трампа, помимо прочего, ставит под угрозу украинскую противовоздушную оборону.

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