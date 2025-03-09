Российские войска в Курской области попытались проникнуть в подконтрольный Украине город Суджу через газопровод, сообщил вечером в субботу, 8 марта, Генштаб украинской армии.
Видео ⟩ Российские войска попытались проникнуть в Суджу по газопроводу
Ранее об этом сообщали украинские СМИ и российские военные блогеры.
Как сообщалось, российские солдаты использовали для атаки газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород". До 1 января этого года Россия поставляла газ в Европу по этому газопроводу через украинскую территорию.
Диаметр трубы составляет 1,4 метра.
Российские солдаты двигались по газопроводу, чтобы закрепиться в районе Суджи, но были вовремя замечены подразделениями воздушной разведки Десантно-штурмовых войск ВСУ, сообщили в Генштабе.
"По живой силе противника были нанесены ракетные и артиллерийские удары, применяются беспилотные системы различных типов. В настоящее время силы российских спецназовцев выявляются, блокируются и уничтожаются. Потери противника в районе Суджи очень большие", - говорится в сообщении.
Генштаб также опубликовал видео, на котором показаны удары по штурмовым группам российской армии, движущимся по трубопроводу.
Видео: Атака украинских войск по российским военным, движущимся по трубопроводу
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!