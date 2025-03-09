Видео Российские войска попытались проникнуть в Суджу по газопроводу

Ранее об этом сообщали украинские СМИ и российские военные блогеры.

Как сообщалось, российские солдаты использовали для атаки газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород". До 1 января этого года Россия поставляла газ в Европу по этому газопроводу через украинскую территорию.

Диаметр трубы составляет 1,4 метра.

Российские солдаты двигались по газопроводу, чтобы закрепиться в районе Суджи, но были вовремя замечены подразделениями воздушной разведки Десантно-штурмовых войск ВСУ, сообщили в Генштабе.

"По живой силе противника были нанесены ракетные и артиллерийские удары, применяются беспилотные системы различных типов. В настоящее время силы российских спецназовцев выявляются, блокируются и уничтожаются. Потери противника в районе Суджи очень большие", - говорится в сообщении.

Генштаб также опубликовал видео, на котором показаны удары по штурмовым группам российской армии, движущимся по трубопроводу.

Видео: Атака украинских войск по российским военным, движущимся по трубопроводу

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