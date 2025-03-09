Трамп продолжает дрейфовать в направлении Путина; De Facto оценивает реакцию в Латвии

- говорит Йегерманис.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс также скептически оценивает американскую тактику: "Определенно не стоит начинать процесс уступок, пока переговоры даже не начались. Установка на территориальные уступки и отказ Украины от НАТО вызывает вопросы и беспокойство - правильна ли эта тактика? Является ли это способом обеспечить мир через силу?".

Рано или поздно вопрос гарантий безопасности Украины станет ключевой темой переговоров. Зеленский уже задал этот вопрос вице-президенту США Джеймсу Дэвиду Вэнсу, однако последний не ответил на него прямо.

США четко дали понять, что не готовы предоставлять Украине военные гарантии. Трамп заявил, что американское присутствие в украинском горнодобывающем секторе будет достаточным сдерживающим фактором.

Позже это подтвердил и вице-президент Вэнс: "Если вы хотите быть уверены, что Владимир Путин не вторгнется в Украину снова, лучшая гарантия безопасности - это дать американцам экономическую выгоду в будущем Украины. Это гораздо лучшая гарантия, чем 20 000 солдат какой-нибудь случайной страны, которая не воевала 30-40 лет".

Эти слова в Европе расценили как оскорбление, особенно в адрес Великобритании и Франции, которые участвовали в миссиях США после терактов 11 сентября и предлагали отправить миротворцев в Украину.