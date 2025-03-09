Прошедшая неделя еще более ярко обозначила неприязнь президента США Дональда Трампа к Украине и его симпатии к Кремлю. США приостановили военную помощь Украине и надавили на президента Владимира Зеленского, требуя договориться с Россией, которая продолжает атаковать украинские города. В ответ страны Евросоюза решили значительно увеличить инвестиции в военную сферу, но быстро заменить возможности США невозможно, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
Трамп продолжает дрейфовать в направлении Путина; De Facto оценивает реакцию в Латвии
Из Белого дома было продемонстрировано оказание давления на Зеленского, требование прекратить сопротивление российскому вторжению, а также нерешительность Трампа в вопросе поддержки сил НАТО в странах Балтии. Это вынудило высших должностных лиц Латвии заявить, что США по-прежнему остаются союзником страны.
"Пятая статья НАТО остается в силе. Она работает, она крепка. По этому вопросу нет никаких сомнений",
- заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
"Мне кажется, США больше не хотят вставать ни на сторону Украины, ни на сторону России. США хотят быть арбитром. И это принципиальное отличие",
- прокомментировал в передаче Krustpunktā на Латвийском радио поведение США президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Председатель Сейма Дайга Миериня после встречи с президентом также выразила мнение, что "Америка остается стратегическим партнером, но Европе нужно выполнить свои домашние задания".
Однако во время пресс-конференции камеры случайно зафиксировали ее личные заметки, где фигурировали фразы "Из-за решения США пострадают человеческие жизни" и "Ненадежный партнер".
Позже в интервью De Facto Миериня объяснила, что это была ее первая эмоциональная реакция на решение США приостановить помощь Украине. На вопрос о надежности США как партнера она ответила: "Я хочу, чтобы все партнеры выполняли свои обязательства".
Для того чтобы вернуть Зеленского за стол переговоров, США приостановили военную помощь Украине и временно заморозили обмен разведданными.
Дипломат в отставке Гинтс Йегерманис считает, что "американцы движутся в совершенно ином направлении, недружественном Европе. Вопрос в том, удастся ли сохранить отношения с США так, чтобы НАТО продержалось ближайшие четыре года и не распалось. Для Украины ситуация крайне сложная".
Очевидно, что, оставшись без поддержки США, Украина не может себе позволить противостоять такому давлению. В ответ Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, а также к подписанию соглашения с Вашингтоном о добыче полезных ископаемых на территории Украины, которое не удалось заключить ранее.
Выступая перед Конгрессом, президент Трамп прокомментировал ситуацию так: "Я ценю то, что Зеленский недавно прислал это письмо. В то же время у нас были серьезные переговоры с Россией. Я получаю четкие сигналы, что они готовы к миру. Разве это не прекрасно? Разве это не замечательно?".
Американо-украинские переговоры планируются в Саудовской Аравии. Однако Россия, которую Трамп называет "готовой к миру", отклонила предложение о временном прекращении огня и продолжает авиаудары по Украине.
"Это жесткая, жестокая попытка любыми способами закончить эту войну или хотя бы добиться перемирия. Но очевидно, что Трамп не на стороне Зеленского. Он, конечно, попадет в ловушки, из которых ему будет трудно выбраться, потому что Россия никогда не собиралась быть партнером Трампа",
- говорит Йегерманис.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс также скептически оценивает американскую тактику: "Определенно не стоит начинать процесс уступок, пока переговоры даже не начались. Установка на территориальные уступки и отказ Украины от НАТО вызывает вопросы и беспокойство - правильна ли эта тактика? Является ли это способом обеспечить мир через силу?".
Рано или поздно вопрос гарантий безопасности Украины станет ключевой темой переговоров. Зеленский уже задал этот вопрос вице-президенту США Джеймсу Дэвиду Вэнсу, однако последний не ответил на него прямо.
США четко дали понять, что не готовы предоставлять Украине военные гарантии. Трамп заявил, что американское присутствие в украинском горнодобывающем секторе будет достаточным сдерживающим фактором.
Позже это подтвердил и вице-президент Вэнс: "Если вы хотите быть уверены, что Владимир Путин не вторгнется в Украину снова, лучшая гарантия безопасности - это дать американцам экономическую выгоду в будущем Украины. Это гораздо лучшая гарантия, чем 20 000 солдат какой-нибудь случайной страны, которая не воевала 30-40 лет".
Эти слова в Европе расценили как оскорбление, особенно в адрес Великобритании и Франции, которые участвовали в миссиях США после терактов 11 сентября и предлагали отправить миротворцев в Украину.
Наиболее надежной гарантией безопасности Украины остается вступление в НАТО, однако политический консенсус по этому вопросу отсутствует. Это подтвердила датский министр по делам Европы Мари Бьерре, представляющая будущее председательство в Совете ЕС: "Мы предпочли бы, чтобы Украина вступила в НАТО, но на этом пути есть явные препятствия. Сейчас правильнее продолжать поддерживать Украину, еще больше усиливая поддержку. Как министр по делам Европы я сосредоточена на расширении ЕС, мы хотим дать Украине европейскую перспективу".
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже подчеркнула, что любые соглашения не должны ослаблять безопасность Украины:
"Если будет перемирие, прекращение боевых действий, важно, чтобы это не подорвало системно безопасность Украины. Это означает либо отвод войск от линии фронта, либо четкие гарантии предотвращения дальнейших атак".
Великобритания и Франция предлагают разместить военный контингент в Украине после заключения мирного соглашения, но при этом рассчитывают на поддержку США. Латвийские власти не исключают участие в такой миссии, но остаются осторожными.
"Отправка боевых подразделений - не первоочередная потребность для Украины именно от Латвии. Мы не исключаем этого, но оцениваем ситуацию с точки зрения общей стратегии и интересов нашей страны. Национальная безопасность Латвии будет на первом месте", - заявила премьер-министр Эвика Силиня.
Министр обороны Спрудс добавил: "Мы рассматриваем возможность участия в такой коалиции, но важно понимать параметры миссии, что означает мир и есть ли полное согласие Украины".
По сути, участие Латвии в миротворческой миссии в Украине (если до этого дойдет) будет, скорее, символическим, поскольку приоритетом страны остается защита границ НАТО.
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