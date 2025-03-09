Главное за 9 марта Вечеринка "Женского ралли", отмена авиарейсов из Риги и чего ждать от погоды на новой неделе

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В новой Лиепайской тюрьме, строительство которой планируется завершить в сентябре, будут работать до 450 человек, сообщили в Управлении мест заключения.

За рубежом:

Российские войска в Курской области попытались проникнуть в подконтрольный Украине город Суджу через газопровод, сообщил вечером в субботу, 8 марта, Генштаб украинской армии.

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С помощью шквала указов президент США Дональд Трамп попытался уже в первые недели нового срока демонтировать международный порядок, который США помогали создавать после Второй мировой войны. Под лозунгом "Америка прежде всего" его администрация вывела США из Парижского климатического соглашения, Всемирной организации здравоохранения и Совета ООН по правам человека.

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Недавно Евросоюз расширил список насекомых, которых можно использовать в продуктах питания. Rus.Postimees выяснил, что в Эстонии тоже есть своя продукция из сверчков. В прошлом году возникали идеи строить в Ида-Вирумаа завод по производству животного белка из насекомых, однако пока проекты подобного размаха остаются под большим вопросом.

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Германия обсуждает возможность расторжения контракта на поставку американских истребителей F-35A стоимостью 8,3 миллиарда евро после того, как США дистанционно отключили поставленные в Украину ракетные комплексы HIMARS. Правительство Германии планирует запросить у Вашингтона дополнительные гарантии или пересмотреть сделку, если США решат включить в состав истребителей так называемый "аварийный выключатель", который позволит американцам в любой момент заблокировать F-35.

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