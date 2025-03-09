Воскресенье порадовало не только прекрасной погодой, но и большим количеством новостей. Так, TVNET+ побывал на вечеринке знаменитого "Женского ралли", стало известно об отмене всех авиарейсов из Риги во Франкфурт 10 марта, а синоптики сделали прогноз на предстоящую неделю. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем коротко о главном за 9 марта.
Главное за 9 марта ⟩ Вечеринка "Женского ралли", отмена авиарейсов из Риги и чего ждать от погоды на новой неделе
Новости Латвии:
"Женское ралли 2025" завершилось с размахом! Дамы прибыли в ярких нарядах, с оригинальными прическами и креативным макияжем, поражая уникальным дизайном автомобилей и безграничной фантазией. "Мы призывали отдаться женскому творчеству и отпраздновать жизнь в ярких красках - и дамы сделали это со всей мощью!" - заявил главный организатор мероприятия Юрис Кокайнис. Сейчас самое время снова насладиться этим праздником в фотографиях - быть может, вы найдете там себя или своих подруг!
В связи с объявленными в понедельник, 10 марта, забастовками в нескольких аэропортах Германии латвийская национальная авиакомпания airBaltic и немецкая авиакомпания Lufthansa отменили все рейсы между Ригой и Франкфуртом, запланированные на этот день, сообщили агентству LETA представители Рижского аэропорта.
Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) сообщила, что обнаружила возбудителей паразитарных заболеваний в двух продуктах заграничного происхождения. Патоген Contracoecum sp найден в испанских замороженных и глазированных льдом тушках хека с удаленными хвостами и головами, а патоген Anisakis sp - в исландской печени трески в масле.
Новая рабочая неделя начнется с теплой погоды - воздух местами прогреется до +10...+16 градусов, однако в середине недели постепенно начнут поступать более холодные воздушные массы, из-за чего небо будет облачным, местами ожидается небольшой дождь, возможен и мокрый снег, а наиболее интенсивные осадки ожидаются в четверг и пятницу, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В новой Лиепайской тюрьме, строительство которой планируется завершить в сентябре, будут работать до 450 человек, сообщили в Управлении мест заключения.
За рубежом:
Российские войска в Курской области попытались проникнуть в подконтрольный Украине город Суджу через газопровод, сообщил вечером в субботу, 8 марта, Генштаб украинской армии.
С помощью шквала указов президент США Дональд Трамп попытался уже в первые недели нового срока демонтировать международный порядок, который США помогали создавать после Второй мировой войны. Под лозунгом "Америка прежде всего" его администрация вывела США из Парижского климатического соглашения, Всемирной организации здравоохранения и Совета ООН по правам человека.
Недавно Евросоюз расширил список насекомых, которых можно использовать в продуктах питания. Rus.Postimees выяснил, что в Эстонии тоже есть своя продукция из сверчков. В прошлом году возникали идеи строить в Ида-Вирумаа завод по производству животного белка из насекомых, однако пока проекты подобного размаха остаются под большим вопросом.
Германия обсуждает возможность расторжения контракта на поставку американских истребителей F-35A стоимостью 8,3 миллиарда евро после того, как США дистанционно отключили поставленные в Украину ракетные комплексы HIMARS. Правительство Германии планирует запросить у Вашингтона дополнительные гарантии или пересмотреть сделку, если США решат включить в состав истребителей так называемый "аварийный выключатель", который позволит американцам в любой момент заблокировать F-35.
Заключенные, завербованные в российских тюрьмах для участия в войне против Украины, все чаще объявляются в России ушедшими в "самоволку", даже если они погибли, пропали без вести или все еще находятся на фронте.
Интересное чтиво:
Латвийский дизайнер женской и детской одежды Катерина Муц считает, что государству необходимо как-то сертифицировать специалистов по созданию дизайна одежды. О проблемах, которые существуют на рынке Латвии, она подробно рассказала в новом выпуске программы TVNET+ "В чем фишка?".
О впечатляющей истории фабрики Rīgas audums практически не сохранилось свидетельств. Остались лишь полуразвалившиеся здания, разрушенные интерьеры и строительный мусор. А ведь когда-то здесь были массивные кирпичные стены, самое современное оборудование того времени, а территория вокруг напоминала усадебный сад. Сейчас мы можем лишь представить все это в своем воображении с помощью различных источников.
Романтические отношения сложны. В них неизбежно бывают взлеты и падения. Но как узнать, что пора покончить с ними и уйти в одиночное плавание? Американский психолог и эксперт по отношениям, профессор Вашингтонского университета Джон Готтман и эксперт по отношениям, профессор Университета Миннесоты Кристен Марк отмечают один признак, указывающий на начало конца отношений.
В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса.
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